В Одессе и ряде областей разоблачили Telegram-каналы, которые помогали избегать мобилизации
Украинская Служба безопасности заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклоняющимся от призыва в армию. Интернет-ресурсы распространяли информацию о местах вручения повесток, призывали скрываться от военкоматов и предложили свои платформы для рекламы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
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Чтобы собрать информацию о местонахождении военнообязанных, злоумышленники использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей. Эти каналы быстро наращивали свою аудиторию, превышающую 400 тыс. подписчиков.
Где функционировали телеграмм-каналы
Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.
СБУ обнаружили всех организаторов преступной деятельности, среди которых двое владельцев SMM-компании, использовавшей ботофермы для продвижения интернет-ресурсов. Во время обысков правоохранители обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами противоправных действий.
Какое наказание ждет администраторов
Шести администраторам деструктивных телеграмм-каналов грозит до 10 лет заключения по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Планируется сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, прокремлевский блоггер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе рязань, является участником агентурной сети фсб. После выезда в россию он создал пропагандистский Телеграмм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент.