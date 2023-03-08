В Одессе и ряде областей разоблачили Telegram-каналы, которые помогали избегать мобилизации

Администраторы могут попасть за решетку на 10 лет

Украинская Служба безопасности заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклоняющимся от призыва в армию. Интернет-ресурсы распространяли информацию о местах вручения повесток, призывали скрываться от военкоматов и предложили свои платформы для рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Чтобы собрать информацию о местонахождении военнообязанных, злоумышленники использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей. Эти каналы быстро наращивали свою аудиторию, превышающую 400 тыс. подписчиков.

Где функционировали телеграмм-каналы

Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

СБУ обнаружили всех организаторов преступной деятельности, среди которых двое владельцев SMM-компании, использовавшей ботофермы для продвижения интернет-ресурсов. Во время обысков правоохранители обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами противоправных действий.

Какое наказание ждет администраторов

Шести администраторам деструктивных телеграмм-каналов грозит до 10 лет заключения по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Планируется сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, прокремлевский блоггер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе рязань, является участником агентурной сети фсб. После выезда в россию он создал пропагандистский Телеграмм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент.