Поліція відкрила справу щодо смерті немовля в одеському пологовому

Немовля на руках у матері. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне розслідування щодо смерті новонародженої дитини. Попередньо йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Правоохоронці зазначають, що мешканка міста Южне народила дитину в місцевій лікарні, проте у породіллі виникли ускладнення та її на швидкій транспортували до одного з одеських пологових. Проте через п'ять днів після народження дитина померла у лікарні.

Поліція розпочала розслідування

За даними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "природня смерть") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) того ж кодексу. Наразі встановлюються повні обставини подій та проводяться необхідні експертизи. Слідство триває.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині спостерігається різке зменшення кількості усиновлень дітей. За період січень-серпень 2023 року область опустилася на 8 місце в Україні за кількістю прийнятих дітей у нові родини. До цього наш регіон був беззаперечним лідером трьох останніх років.