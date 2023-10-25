Полиция открыла дело о смерти младенца в одесском роддоме

Младенец на руках у матери. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе правоохранители начали уголовное расследование смерти новорожденного ребенка. Предварительно речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Правоохранители отмечают, что жительница города Южный родила ребенка в местной больнице, однако у роженицы возникли осложнения и ее на скорой транспортировали в один из одесских роддомов. Однако через пять дней после рождения ребенок скончался в больнице.

Полиция начала расследование

По данным фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "естественная смерть") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) того же кодекса. Устанавливаются полные обстоятельства событий и проводятся необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, мы писали, что в Одесской области наблюдается резкое уменьшение количества усыновлений детей. За период январь-август 2023 года область опустилась на 8-е место в Украине по количеству принятых детей в новые семьи. До этого наш регион был безоговорочным лидером трех последних лет.