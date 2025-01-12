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Полон і байдужість вбивають — акція підтримки в центрі Одеси

12 січня 2025 16:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Підтримка військовополонених: в Одесі провели акцію
Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі відбулася чергова акція на підтримку військовополонених. Одесити та гості міста зібралися, щоб нагадати: герої, які боронили Маріуполь, вже третій рік залишаються у російському полоні. Організатори закликали людей не залишатися байдужим до долі захисників і їхніх родин.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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"Мій брат зник, і я не знаю, чи він живий"

Серед учасників акції — Вікторія, яка тримає в руках плакат із фотографією військового. Дівчина каже, що її особистий біль пов'язаний зі зникненням безвісти брата. Він служив у 14-й бригаді Нацгвардії України "Червона Калина". Від 13 жовтня 2023 року вона не має жодної звістки про нього та ще 14 воїнів, які разом із ним пішли на бойове завдання.

"Я виходжу за свого брата, за його бригаду і за всіх тих, хто зник безвісти чи перебуває в полоні. Він зник на Запорізькому напрямку у жовтні 2023 року. З того часу — жодної звістки. Я не знаю, чи він живий, але я не можу мовчати. Ці акції — наша можливість нагадати всьому світу, що наші герої досі чекають на свободу", — каже Вікторія.

Полон і байдужість вбивають — акція підтримки в центрі Одеси - фото 1
Вікторія, учасниця акції. Фото: Новини.LIVE
Полон і байдужість вбивають — акція підтримки в центрі Одеси - фото 2
Люди з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчина також поділилася своїм баченням важливості таких заходів. І закликала суспільство не забувати про тих, хто щоденно виборює наше майбутнє, ризикуючи найціннішим — життям.

"Такі акції є надзвичайно важливими. Вони нагадують нашому суспільству, що не всі воїни вдома і що родичі багатьох навіть не знають, чи їхні близькі живі, чи в полоні. Наші громадяни мають зрозуміти, що поки вони не стануть голосом полонених та зниклих безвісти, ця історія залишатиметься лише проблемою родин. Байдужість вбиває, полон вбиває і невідомість вбиває", — додала сестра героя.

Акція підтримки в центрі Одеси
Люди на акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Полон і байдужість вбивають
Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

"Кожен репост — це шанс для наших хлопців"

Катерина, організатор акції, теж наголосила на важливості таких заходів, як мітинги на підтримку військовополонених. 

"Мета наших акцій — звернути увагу суспільства на проблему полонених та зниклих безвісти. Війна ще триває, а наші захисники, які боронили Маріуполь, уже третій рік залишаються у полоні. Обміни йдуть дуже складно, але кожен репост, кожен вихід на акцію допомагає наблизити їхнє повернення додому. Ми маємо підтримувати не лише наших героїв, але й фронт, бо саме це дозволяє Україні вести переговори про обміни", — сказала дівчина.

Акція підтримки на Дерибасівській
Організатор акції Катерина. Фото: Новини.LIVE
Полон і байдужість вбивають — акція підтримки в центрі Одеси - фото 6
Дівчина тримає власноруч виготовлений плакат. Фото: Новини.LIVE

Акція стала нагадуванням, що кожен громадянин може зробити свій внесок у боротьбу за свободу полонених. Організатори закликали не залишатися осторонь, адже голос суспільства має силу змінювати долю людей.

Підтримка полонених в Одесі
Дівчата в центрі Одеси на акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, захисник Зміїного освідчився у коханні після звільнення з полону. Також ми писали, що 75-річні Володимир і Тамара чекають на повернення із полону РФ свого онука Богдана.

Одеса полонені полк "Азов" Новини Одеси війна захисники

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17:09 Найпопулярніші університети України по областях — рейтинг

16:53 В окупованому Іловайську розбився автобус з РФ — є загиблі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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