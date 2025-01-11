Захисник Зміїного освідчився після полону

Військовий освідчується у кохання дівчині. Фото ілюстративне: Нацполіція

Наприкінці минулого року з російського полону повернулися українські герої, серед яких — оборонець острова Зміїний Микола Будко, він знаходився в неволі понад два роки. Напередодні військовий освідчився своїй дівчині Інні.

Про це повідомили в спільноті "Захисники Зміїного".

Читайте також:

Захисник освідчився своїй дівчині

У спільноті зазначили, що хлопець був звільнений з полону, 30.12.2024. Микола Будко захищав острів Зміїний, що на Одещині. Днями перебуваючи у госпіталі, на реабілітації він зробив пропозицію одружитися своїй дівчині Інні.

"Нехай у вашій парі ніколи не буде смутку і непорозуміння, нехай кожен день для вас обох стає радісною, доброю і незабутньою сторінкою життя. Миру вам, достатку і постійного тяжіння один до одного!", — привітали захисника у спільноті.

Звільнені з полону захисники острова Зміїного

Нагадаємо, напередодні Нового року Україна зустріла своїх захисників, які тривалий час перебували в російській неволі. Серед звільнених героїв — четверо прикордонників і один морпіх:

Дмитро Буркан,

Володимир Гутник,

Микола Будко,

Євген Дʼяков,

Микола Пчелінський.

Наразі в російському полоні залишається ще один оборонець острова Зміїний — Віталій Гиренко. Загалом з неволі вдалося повернути 79 захисників цього стратегічного об'єкта.

Що відомо про бої за острів Зміїний

Острів Зміїний став одним із символів українського спротиву після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Саме тут пролунала відома відповідь "Русский военный корабль, иди на*уй!" на ультиматум росіян.

Російські війська атакували острів, використовуючи ракетно-артилерійські удари, та захопили його о 22:05 того ж дня. Захисників Зміїного взяли в полон, що підтвердили 1 березня.

Після місяців окупації 1 липня 2022 року російські війська втекли з острова, знищивши частину своєї техніки. Українські військові 7 липня того ж року встановили на Зміїному державний прапор, завершивши його розмінування та обстеження.

У міністерстві внутрішніх справ показали, який вигляд має острів нині: майже всі будівлі зруйновані. Можна побачити й сліди від влучань снарядів, а також чимало знищеної ворожої техніки.