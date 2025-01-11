Защитник Змеиного сделал предложение после плена

Военный признается в любви девушке. Фото иллюстративное: Нацполиция

В конце прошлого года из российского плена вернулись украинские герои, среди которых — оборонец острова Змеиный Николай Будко, он находился в неволе более двух лет. Накануне военный сделал предложение своей девушке Инне.

Об этом сообщили в сообществе "Защитники Змеиного".

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Защитник сделал предложение своей девушке

В сообществе отметили, что парень был освобожден из плена, 30.12.2024. Николай Будко защищал остров Змеиный, что в Одесской области. На днях находясь в госпитале, на реабилитации он сделал предложение жениться своей девушке Инне.

"Пусть в вашей паре никогда не будет грусти и недоразумения, пусть каждый день для вас обоих становится радостной, доброй и незабываемой страницей жизни. Мира вам, достатка и постоянного притяжения друг к другу!", — поздравили защитника в сообществе.

Освобожденные из плена защитники острова Змеиного

Напомним, накануне Нового года Украина встретила своих защитников, которые длительное время находились в российской неволе. Среди освобожденных героев — четверо пограничников и один морпех:

Дмитрий Буркан,

Владимир Гутник,

Никола Будко,

Евген Дьяков,

Никола Пчелинский.

В настоящее время в российском плену остается еще один защитник острова Змеиный — Виталий Гиренко. Всего из неволи удалось вернуть 79 защитников этого стратегического объекта.

Что известно о боях за остров Змеиный

Остров Змеиный стал одним из символов украинского сопротивления после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Именно здесь прозвучал известный ответ "Русский военный корабль, иди на*уй! " на ультиматум россиян.

Российские войска атаковали остров, используя ракетно-артиллерийские удары, и захватили его в 22:05 того же дня. Защитников Змеиного взяли в плен, что подтвердили 1 марта.

После месяцев оккупации 1 июля 2022 года российские войска бежали с острова, уничтожив часть своей техники. Украинские военные 7 июля того же года установили на Змеином государственный флаг, завершив его разминирование и обследование.

В министерстве внутренних дел показали, какой вид имеет остров сейчас: почти все здания разрушены. Можно увидеть и следы от попаданий снарядов, а также немало уничтоженной вражеской техники.