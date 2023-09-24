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Ворог атакував острів Зміїний: що відомо

24 вересня 2023 10:50
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Анна Мурадова
Редактор
Ворог атакував острів Зміїний: що відомо
Острів Зміїний. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"В морі ворог також намагається загострювати обстановку. Тричі застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши 4 керовані авіабомби", — йдеться в повідомленні. 

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот 
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот 

Удари по острову Зміїний

Останнім часом росіяни збільшили кількість ударів по острову Зміїний. Таким чином, за словами експерта, вони хочуть показати, що мають важелі вплину на ситуацію в Чорному морі.

Нагадаємо, ворожа активність навколо острова Зміїний, запуск фальш-цілей, обстріли мирного населення та місць зберігання зерна, і це далеко не весь перелік військових операцій, що здійснюють окупаційні війська  РФ стосовно України та південних областей, зокрема.

Крім того, обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна. 

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