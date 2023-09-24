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Враг атаковал остров Змеиный: что известно

24 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг атаковал остров Змеиный: что известно
Остров Змеиный. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"В море враг также пытается обострять обстановку. Трижды применял авиацию в направлении Змеиного, сбросив 4 управляемых авиабомба", — говорится в сообщении.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот
Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Удары по острову Змеиный

В последнее время россияне увеличили количество ударов по острову Змеиный. Таким образом, по словам эксперта, они хотят показать, что рычаги имеют влияние на ситуацию в Черном море.

Напомним, враждебная активность вокруг острова Змеиный, запуск фальш-целей, обстрелы мирного населения и мест хранения зерна, и это далеко не весь перечень военных операций, осуществляемых оккупационными войсками РФ в отношении Украины и южных областей, в частности.

Кроме того, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

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