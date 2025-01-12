Поддержка военнопленных: в Одессе провели акцию: в Одессе провели акцию

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась очередная акция в поддержку военнопленных. Одесситы и гости города собрались, чтобы напомнить: герои, которые защищали Мариуполь, уже третий год остаются в российском плене. Организаторы призвали людей не оставаться равнодушным к судьбе защитников и их семей.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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"Мой брат исчез, и я не знаю, жив ли он"

Среди участников акции — Виктория, которая держит в руках плакат с фотографией военного. Девушка говорит, что ее личная боль связана с исчезновением без вести брата. Он служил в 14-й бригаде Нацгвардии Украины "Червона Калина". С 13 октября 2023 года она не имеет никаких известий о нем и еще 14-х воинов, которые вместе с ним пошли на боевое задание.

"Я выхожу за своего брата, за его бригаду и за всех тех, кто пропал без вести или находится в плену. Он исчез на Запорожском направлении в октябре 2023 года. С тех пор — никаких известий. Я не знаю, жив ли он, но я не могу молчать. Эти акции — наша возможность напомнить всему миру, что наши герои до сих пор ждут свободы", — говорит Виктория

Виктория участница акции. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушка также поделилась своим видением важности таких мероприятий. И призвала общество не забывать о тех, кто ежедневно борется за наше будущее рискуя самым ценным — жизнью.

"Такие акции являются чрезвычайно важными. Они напоминают нашему обществу, что не все воины дома, и родственники многих даже не знают, живы ли их близкие или в плену. Наши граждане должны понять, что пока они не станут голосом пленных и пропавших без вести, эта история будет оставаться лишь проблемой семей. Равнодушие убивает, плен убивает и неизвестность убивает", — добавила сестра героя.

Люди на акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

"Каждый репост — это шанс для наших ребят"

Катерина, организатор акции, тоже отметила важность таких мероприятий, как митинги в поддержку военнопленных.

"Цель наших акций — обратить внимание общества на проблему пленных и пропавших без вести. Война еще продолжается, а наши защитники, которые защищали Мариуполь, уже третий год остаются в плену. Обмены идут очень сложно, но каждый репост, каждый выход на акцию помогает приблизить их возвращение домой. Мы должны поддерживать не только наших героев, но и фронт, потому что именно это позволяет Украине вести переговоры об обменах", — сказала девушка.

Организатор акции Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит собственноручно изготовленный плакат. Фото: Новини.LIVE

Акция стала напоминанием, что каждый гражданин может внести свой вклад в борьбу за свободу пленных. Организаторы призвали не оставаться в стороне, ведь голос общества имеет силу менять судьбу людей.

Девушки в центре Одессы на акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

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