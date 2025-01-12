Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы arrow

Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

12 января 2025 16:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Поддержка военнопленных: в Одессе провели акцию: в Одессе провели акцию
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе состоялась очередная акция в поддержку военнопленных. Одесситы и гости города собрались, чтобы напомнить: герои, которые защищали Мариуполь, уже третий год остаются в российском плене. Организаторы призвали людей не оставаться равнодушным к судьбе защитников и их семей.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

"Мой брат исчез, и я не знаю, жив ли он"

Среди участников акции — Виктория, которая держит в руках плакат с фотографией военного. Девушка говорит, что ее личная боль связана с исчезновением без вести брата. Он служил в 14-й бригаде Нацгвардии Украины "Червона Калина". С 13 октября 2023 года она не имеет никаких известий о нем и еще 14-х воинов, которые вместе с ним пошли на боевое задание.

"Я выхожу за своего брата, за его бригаду и за всех тех, кто пропал без вести или находится в плену. Он исчез на Запорожском направлении в октябре 2023 года. С тех пор — никаких известий. Я не знаю, жив ли он, но я не могу молчать. Эти акции — наша возможность напомнить всему миру, что наши герои до сих пор ждут свободы", — говорит Виктория

Плен и равнодушие убивают - акция поддержки в центре Одессы - фото 1
Виктория участница акции. Фото: Новини.LIVE
Плен и равнодушие убивают - акция поддержки в центре Одессы - фото 2
Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушка также поделилась своим видением важности таких мероприятий. И призвала общество не забывать о тех, кто ежедневно борется за наше будущее рискуя самым ценным — жизнью.

"Такие акции являются чрезвычайно важными. Они напоминают нашему обществу, что не все воины дома, и родственники многих даже не знают, живы ли их близкие или в плену. Наши граждане должны понять, что пока они не станут голосом пленных и пропавших без вести, эта история будет оставаться лишь проблемой семей. Равнодушие убивает, плен убивает и неизвестность убивает", — добавила сестра героя.

Акция поддержки в центре Одессы
Люди на акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Плен и равнодушие убивают
Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

"Каждый репост — это шанс для наших ребят"

Катерина, организатор акции, тоже отметила важность таких мероприятий, как митинги в поддержку военнопленных.

"Цель наших акций — обратить внимание общества на проблему пленных и пропавших без вести. Война еще продолжается, а наши защитники, которые защищали Мариуполь, уже третий год остаются в плену. Обмены идут очень сложно, но каждый репост, каждый выход на акцию помогает приблизить их возвращение домой. Мы должны поддерживать не только наших героев, но и фронт, потому что именно это позволяет Украине вести переговоры об обменах", — сказала девушка.

Акция поддержки на Дерибасовской
Организатор акции Екатерина. Фото: Новини.LIVE
Плен и равнодушие убивают - акция поддержки в центре Одессы - фото 6
Девушка держит собственноручно изготовленный плакат. Фото: Новини.LIVE

Акция стала напоминанием, что каждый гражданин может внести свой вклад в борьбу за свободу пленных. Организаторы призвали не оставаться в стороне, ведь голос общества имеет силу менять судьбу людей.

Поддержка пленных в Одессе
Девушки в центре Одессы на акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Напомним, защитник Змеиного опытался в любви после освобождения из плена. Также мы писали, что 75-летние Владимир и Тамара ждут возвращения из плена РФ своего внука Богдана.

Одесса пленные полк "Азов" Новости Одессы війна защитники

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году