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Полонений єгиптянин — одеські лицарі захопили окупанта-найманця

26 грудня 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Бійці Одеської бригади полонили найманця з Єгипту
Українські військові полонили єгиптянина. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Бійці Одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відбили штурм ворога на Торецькому напрямку. У живих залишився лише один штурмовик, який здався у полон. Він виявився найманцем з Єгипту. 

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

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Нова тактика окупантів

Військові розповідають, що ворог змінив тактику. Коли спроби проривів малими групами не вдалися, росіяни почали збільшувати кількість штурмовиків до 20 людей. Наприклад, під час нещодавнього штурму група окупантів пробралася до позицій 2-го механізованого батальйону бригади, але одразу потрапила під шквальний вогонь.

"Постійно змінюючи позиції та користуючись усім наявним арсеналом, лицарі впритул знищили частину групи. Одному окупанту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко викурили звідти гранатами. І, зрештою, ліквідували", — говорять бійці. 

Гість з Єгипту

Частина ворожих штурмовиків намагалася втекти, але майже всі були ліквідовані. Лише один учасник групи здався у полон. Він виявився громадянином Єгипту, тому українським військовим довелося спілкуватися з ним жестовою мовою. В оприлюдненому відео чутно, як бійці просять полоненого застібнутися, щоби не змерз.

Раніше одеські лицарі показали, як нищать ворожі дрони-розвідники. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав знищення російських окупантів на фронті.

Одеса війна ЗСУ Єгипет полонені Сили оборони України

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