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Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

26 декабря 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Бойцы Одесской бригады пленили наемника из Египта
Украинские военные пленили египтянина. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бойцы Одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отразили штурм врага на Торецком направлении. В живых остался только один штурмовик, сдавшийся в плен. Он оказался наемником из Египта.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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Новая тактика оккупантов

Военные рассказывают, что враг сменил тактику. Когда попытки прорывов малыми группами не удались, россияне начали увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Например, во время недавнего штурма группа оккупантов пробралась к позициям 2-го механизированного батальона бригады, но сразу попала под шквальный огонь.

"Постоянно меняя позиции и пользуясь всем имеющимся арсеналом, рыцари в упор уничтожили часть группы. Одному оккупанту удалось впасть в окоп к своему комраду-предшественнику, но его быстро выкурили оттуда гранатами. И, наконец, ликвидировали", — говорят бойцы.

Гость из Египта

Часть вражеских штурмовиков пыталась скрыться, но почти все были ликвидированы. Лишь один участник группы сдался в плен. Он оказался гражданином Египта, поэтому украинским военным пришлось общаться с ним на жестовом языке. В обнародованном видео слышно, как бойцы просят пленника застегнуться, чтобы не замерз.

Ранее одесские рыцари показали, как уничтожают вражеские дроны-разведчики. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал уничтожение российских оккупантов на фронте.

Одесса война ВСУ Египет пленные Силы обороны Украины

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11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

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