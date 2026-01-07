Підпал авто в Одеському районі: затримали підозрюваного

Авто, яке підпалили. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одному із сіл Одеського району згорів легковик місцевого жителя. Вогонь знищив автомобіль просто у дворі приватного будинку. Поліція швидко з’ясувала, що це був підпал, і вже до ранку знайшла підозрюваного. Причиною злочину стали давні особисті образи.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Підпал за образу

Подія сталася у Великодальницькій громаді. Мешканці помітили пожежу біля оселі 38-річного чоловіка — горів його автомобіль Toyota. На місце викликали рятувальників і поліцію. Пожежу ліквідували, після чого правоохоронці почали шукати палія. Вже зранку поліцейські встановили, що до підпалу причетний 49-річний місцевий житель. Чоловіка розшукали та затримали. Під час слідчих дій він зізнався, що вирішив помститися знайомому через давні образи.

За даними поліції, зловмисник розбив скло в автомобілі та кинув у салон пляшку з легкозаймистою рідиною, яку приніс із дому. Унаслідок пожежі машина була повністю пошкоджена зсередини. Автівку вилучили для експертиз, зокрема для визначення розміру матеріальних збитків.

Що загрожує

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

