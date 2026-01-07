Видео
Отомстил за прошлое — на Одесчине подожгли автомобиль

Отомстил за прошлое — на Одесчине подожгли автомобиль

Дата публикации 7 января 2026 14:29
Поджог авто в Одесском районе: задержали подозреваемого
Авто, которое подожгли. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В одном из сел Одесского района сгорела легковушка местного жителя. Огонь уничтожил автомобиль прямо во дворе частного дома. Полиция быстро выяснила, что это был поджог, и уже к утру нашла подозреваемого. Причиной преступления стали давние личные обиды.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Поджог за оскорбление

Происшествие произошло в Великодальницкой общине. Жители заметили пожар возле дома 38-летнего мужчины — горел его автомобиль Toyota. На место вызвали спасателей и полицию. Пожар ликвидировали, после чего правоохранители начали искать поджигателя. Уже утром полицейские установили, что к поджогу причастен 49-летний местный житель. Мужчину разыскали и задержали. Во время следственных действий он признался, что решил отомстить знакомому из-за давних обид.

По данным полиции, злоумышленник разбил стекло в автомобиле и бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, которую принес из дома. В результате пожара машина была полностью повреждена изнутри. Автомобиль изъяли для экспертиз, в частности для определения размера материального ущерба.

Что грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе мужчина поджег 10 мусорных баков. Также мы писали, что в новогоднюю ночь произошел пожар в швейцарском курортном городке Кран-Монтана — погибли десятки людей.

Одесса Одесская область поджог оскорбления Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
