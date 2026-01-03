Поджог в Киевском районе: в Одессе сгорели 10 мусорных баков

В Одессе мужчина поджег 10 мусорных баков — что известно
В Одессе полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге коммунального имущества. В конце декабря он уничтожил сразу десять мусорных баков в Киевском районе города.
Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Поджег мусорные баки
По данным полиции, 55-летний местный житель поджег десять контейнеров для твердых бытовых отходов, которые стояли вдоль проезжей части.
Возгорание заметили очевидцы и вызвали спасателей. Пожар быстро ликвидировали, никто из людей не пострадал. В то же время часть контейнеров была полностью уничтожена, другие — серьезно повреждены. Общая сумма ущерба превысила 49 тысяч гривен.
Нарушителя задержали
Правоохранители нашли и задержали мужчину недалеко от места происшествия. Его взяли под стражу в процессуальном порядке, а мотивы поступка сейчас выясняют следователи.
Мужчине объявили подозрение по статье умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
"Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", — отметили в полиции.
Размер залога для обвиняемого суд определил в 242 240 гривен. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы.
Напомним, в Одессе 26-летний мужчина поджег отделение банка. Также мы писали, что в Киеве поджигатель уничтожал машины военных.
