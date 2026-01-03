Видео
Главная Одесса В Одессе мужчина поджег 10 мусорных баков — что известно

В Одессе мужчина поджег 10 мусорных баков — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 11:03
Поджог в Киевском районе: в Одессе сгорели 10 мусорных баков
Подожженные мусорные баки. Фото: Нацполиция

В Одессе полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге коммунального имущества. В конце декабря он уничтожил сразу десять мусорных баков в Киевском районе города.

Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Попіл на асфальті
Пепел от мусорных баков. Фото: Нацполиция

Поджег мусорные баки

По данным полиции, 55-летний местный житель поджег десять контейнеров для твердых бытовых отходов, которые стояли вдоль проезжей части.

Возгорание заметили очевидцы и вызвали спасателей. Пожар быстро ликвидировали, никто из людей не пострадал. В то же время часть контейнеров была полностью уничтожена, другие — серьезно повреждены. Общая сумма ущерба превысила 49 тысяч гривен.

Сміттєві баки в Одесі
Мусорные баки, которые мужчина пытался сжечь. Фото: Нацполиция

Нарушителя задержали

Правоохранители нашли и задержали мужчину недалеко от места происшествия. Его взяли под стражу в процессуальном порядке, а мотивы поступка сейчас выясняют следователи.

В Одесі чоловік підпалив 10 сміттєвих баків
Задержанный нарушитель в Одессе. Фото: Нацполиция

Мужчине объявили подозрение по статье умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

"Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", — отметили в полиции.

Размер залога для обвиняемого суд определил в 242 240 гривен. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы.

Напомним, в Одессе 26-летний мужчина поджег отделение банка. Также мы писали, что в Киеве поджигатель уничтожал машины военных.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
