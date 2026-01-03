Підпал у Київському районі: в Одесі згоріли 10 сміттєвих баків

В Одесі чоловік підпалив 10 сміттєвих баків — що відомо
В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі комунального майна. Наприкінці грудня він знищив одразу десять сміттєвих баків у Київському районі міста.
Про це у суботу, 3 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Підпалив сміттєві баки
За даними поліції, 55-річний місцевий житель підпалив десять контейнерів для твердих побутових відходів, які стояли вздовж проїжджої частини.
Займання помітили очевидці та викликали рятувальників. Пожежу швидко ліквідували, ніхто з людей не постраждав. Водночас частина контейнерів була повністю знищена, інші — серйозно пошкоджені. Загальна сума збитків перевищила 49 тисяч гривень.
Порушника затримали
Правоохоронці знайшли й затримали чоловіка неподалік місця події. Його взяли під варту в процесуальному порядку, а мотиви вчинку наразі з’ясовують слідчі.
Чоловіку оголосили підозру за статтею умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.
"Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — зазначили в поліції.
Розмір застави для обвинуваченого суд визначив у 242 240 гривень. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Одеси.
