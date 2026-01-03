Підпал у Київському районі: в Одесі згоріли 10 сміттєвих баків

Підпалені сміттєві баки. Фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі комунального майна. Наприкінці грудня він знищив одразу десять сміттєвих баків у Київському районі міста.

Про це у суботу, 3 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Попіл від сміттєвих баків. Фото: Нацполіція

Підпалив сміттєві баки

За даними поліції, 55-річний місцевий житель підпалив десять контейнерів для твердих побутових відходів, які стояли вздовж проїжджої частини.

Займання помітили очевидці та викликали рятувальників. Пожежу швидко ліквідували, ніхто з людей не постраждав. Водночас частина контейнерів була повністю знищена, інші — серйозно пошкоджені. Загальна сума збитків перевищила 49 тисяч гривень.

Сміттєві баки, які чоловік намагався спалити. Фото: Нацполіція

Порушника затримали

Правоохоронці знайшли й затримали чоловіка неподалік місця події. Його взяли під варту в процесуальному порядку, а мотиви вчинку наразі з’ясовують слідчі.

Затриманий порушник в Одесі. Фото: Нацполіція

Чоловіку оголосили підозру за статтею умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

"Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — зазначили в поліції.

Розмір застави для обвинуваченого суд визначив у 242 240 гривень. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Одеси.

Нагадаємо, в Одесі 26-річний чоловік підпалив відділення банку. Також ми писали, що у Києві палій нищив автівки військових.