Понад 20 вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Сьогодні, 2 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла до 17:00
- пров. Економічний, 1-5,
- дорога Фонтанська, 39-47,
- вул. Мечникова, 2/1,
- пров. Обсерваторний, 1-9,
- вул. Маршала Малиновського, 57-65.
Де не буде світла до 18:00
- вул. Академіка Панкратової, 1- 31А,
- вул. В. Хавкіна, 1- 31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б-58,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хутірська, 15-71.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академічна, 5, 7,
- пров. Академічний, 7/9,
- вул. Баштанна, 7/2, 7/3, 7А,
- вул. Бригадна, 4,
- вул.Городня, 1-61,
- вул.Докова, 15,
- вул. Достоєвського, 8-23,
- вул. Контрадмірала Луніна, 7А, 7Б,
- вул. Купріна, 1-24Б,
- вул. Палубна, 12,
- вул. Репіна, 1В-7,
- просп. Свободи проспект, 32, 36,
- вул. Фонтанська дорога, 16/8-141Б,
- вул. Щоглова, 17.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.