Понад 20 вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Дівчина сидить біля свічки. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

пров. Економічний, 1-5,

дорога Фонтанська, 39-47,

вул. Мечникова, 2/1,

пров. Обсерваторний, 1-9,

вул. Маршала Малиновського, 57-65.

Де не буде світла до 18:00

вул. Академіка Панкратової, 1- 31А,

вул. В. Хавкіна, 1- 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б-58,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хутірська, 15-71.

Де не буде світла до 19:00

вул. Академічна, 5, 7,

пров. Академічний, 7/9,

вул. Баштанна, 7/2, 7/3, 7А,

вул. Бригадна, 4,

вул.Городня, 1-61,

вул.Докова, 15,

вул. Достоєвського, 8-23,

вул. Контрадмірала Луніна, 7А, 7Б,

вул. Купріна, 1-24Б,

вул. Палубна, 12,

вул. Репіна, 1В-7,

просп. Свободи проспект, 32, 36,

вул. Фонтанська дорога, 16/8-141Б,

вул. Щоглова, 17.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.