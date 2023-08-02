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Понад 20 вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

2 серпня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад 20 вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Дівчина сидить біля свічки. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 2 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. Економічний, 1-5, 
  • дорога Фонтанська, 39-47, 
  • вул. Мечникова, 2/1, 
  • пров. Обсерваторний, 1-9,
  • вул. Маршала Малиновського, 57-65.

Де не буде світла до 18:00

  • вул. Академіка Панкратової, 1- 31А, 
  • вул. В. Хавкіна, 1- 31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б-58, 
  • вул. Степова, 1-31, 
  • вул. Хутірська, 15-71.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академічна, 5, 7, 
  • пров. Академічний, 7/9, 
  • вул. Баштанна, 7/2, 7/3, 7А, 
  • вул. Бригадна, 4, 
  • вул.Городня, 1-61, 
  • вул.Докова, 15, 
  • вул. Достоєвського, 8-23, 
  • вул. Контрадмірала Луніна, 7А, 7Б, 
  • вул. Купріна, 1-24Б, 
  • вул. Палубна, 12, 
  • вул. Репіна, 1В-7, 
  • просп. Свободи проспект, 32, 36, 
  • вул. Фонтанська дорога, 16/8-141Б, 
  • вул. Щоглова, 17.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

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