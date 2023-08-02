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Более 20 улиц в Одессе останутся без света: список адресов

2 августа 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более 20 улиц в Одессе останутся без света: список адресов
Девушка сидит возле свечи. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 2 августа, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Экономический переулок, 1-5,
  • Фонтанская дорога, 39-47,
  • ул. Мечникова, 2/1,
  • Обсерваторный переулок, 1-9,
  • ул. Маршала Малиновского, 57-65.

Где не будет света до 18:00

  • ул. Академика Панкратовой, 1-31А,
  • ул. В. Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б-58,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская, 15-71.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Академическая, 5, 7,
  • ул. Академический переулок, 7/9,
  • ул. Бахчевая, 7/2, 7/3, 7А,
  • ул. Бригадная, 4,
  • ул. Огородная, 1-61,
  • ул. Докова, 15,
  • ул. Достоевского, 8-23,
  • ул. Контрадмирала Лунина, 7А, 7Б,
  • ул. Куприна, 1-24Б,
  • ул. Палубная, 12,
  • ул. Репина, 1В-7,
  • просп. Свободы, 32, 36,
  • Фонтанская дорога, 16/8-141Б,
  • ул. Мачтовая, 17.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.

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