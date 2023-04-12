Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Понад 45 тисяч одеситів отримали виплати від міста: кого це стосується arrow

Понад 45 тисяч одеситів отримали виплати від міста: кого це стосується

12 квітня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад 45 тисяч одеситів отримали виплати від міста: кого це стосується
Сім’я з дітьми проводить час. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Грошову допомогу виплатили: 

 

  • на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • на дітей одиноким матерям; 
  • при народженні дитини; 
  • при усиновленні дитини; 
  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;    
  • у зв’язку з вагітністю і пологами;
  • на дітей з рідкісними захворюваннями, яким не встановлено інвалідність;
  • тимчасової державної допомоги дітям; 
  • дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування; 
  • послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"; 
  • державної соціальної допомоги на догляд;  
  • особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  • по догляду за особами з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; 
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;  
  • малозабезпеченим сім’ям. 

Зазначимо, Гуманітарний штаб Одеської області надав майже мільйон різних видів допомоги протягом року роботи. З цього числа 95% допомоги було надано юридичним особам, а лише 5% — благодійним фондам чи громадським організаціям. 

Також українці можуть отримувати безкоштовні речі та послуги на спеціальній волонтерській платформі Sharity.place. Портал працює, як дошка безплатних оголошень, де можна запропонувати чи попросити будь-яку допомогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB