Понад 45 тисяч одеситів отримали виплати від міста: кого це стосується
Сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Грошову допомогу виплатили:
- на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- на дітей одиноким матерям;
- при народженні дитини;
- при усиновленні дитини;
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- у зв’язку з вагітністю і пологами;
- на дітей з рідкісними захворюваннями, яким не встановлено інвалідність;
- тимчасової державної допомоги дітям;
- дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;
- послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня";
- державної соціальної допомоги на догляд;
- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
- по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- малозабезпеченим сім’ям.
Зазначимо, Гуманітарний штаб Одеської області надав майже мільйон різних видів допомоги протягом року роботи. З цього числа 95% допомоги було надано юридичним особам, а лише 5% — благодійним фондам чи громадським організаціям.
Також українці можуть отримувати безкоштовні речі та послуги на спеціальній волонтерській платформі Sharity.place. Портал працює, як дошка безплатних оголошень, де можна запропонувати чи попросити будь-яку допомогу.