Понад 45 тисяч одеситів отримали виплати від міста: кого це стосується

Сім’я з дітьми проводить час. Фото: google.com

Сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Грошову допомогу виплатили:

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

на дітей одиноким матерям;

при народженні дитини;

при усиновленні дитини;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

у зв’язку з вагітністю і пологами;

на дітей з рідкісними захворюваннями, яким не встановлено інвалідність;

тимчасової державної допомоги дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;

послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня";

державної соціальної допомоги на догляд;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

малозабезпеченим сім’ям.

Зазначимо, Гуманітарний штаб Одеської області надав майже мільйон різних видів допомоги протягом року роботи. З цього числа 95% допомоги було надано юридичним особам, а лише 5% — благодійним фондам чи громадським організаціям.

Також українці можуть отримувати безкоштовні речі та послуги на спеціальній волонтерській платформі Sharity.place. Портал працює, як дошка безплатних оголошень, де можна запропонувати чи попросити будь-яку допомогу.