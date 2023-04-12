Более 45 тысяч одесситов получили выплаты от города: кого это касается

Семья с детьми проводит время. Фото: google.com

Семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн грн помощи . Финансовую помощь выплатили 45,6 тысячи одесситов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Денежную помощь выплатили:

на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

на детей одиноким матерям;

при рождении ребенка;

при усыновлении ребенка;

на детей, над которыми установлена опека или забота;

в связи с беременностью и родами;

детей с редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность;

временной государственной помощи детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня";

государственной социальной помощи по уходу;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;

по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

малообеспеченным семьям.

Отметим, Гуманитарный штаб Одесской области предоставил около миллиона различных видов помощи в течение года работы. Из этого числа 95% помощи было предоставлено юридическим лицам, а только 5% - благотворительным фондам или общественным организациям.

Также украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.