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Более 45 тысяч одесситов получили выплаты от города: кого это касается

12 апреля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более 45 тысяч одесситов получили выплаты от города: кого это касается
Семья с детьми проводит время. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн грн помощи . Финансовую помощь выплатили 45,6 тысячи одесситов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Денежную помощь выплатили:

  • на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • на детей одиноким матерям;
  • при рождении ребенка;
  • при усыновлении ребенка;
  • на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • в связи с беременностью и родами;
  • детей с редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность;
  • временной государственной помощи детям;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня";
  • государственной социальной помощи по уходу;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
  • по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • малообеспеченным семьям.

Отметим, Гуманитарный штаб Одесской области предоставил около миллиона различных видов помощи в течение года работы. Из этого числа 95% помощи было предоставлено юридическим лицам, а только 5% - благотворительным фондам или общественным организациям.

Также украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.

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