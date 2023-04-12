Более 45 тысяч одесситов получили выплаты от города: кого это касается
Семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн грн помощи . Финансовую помощь выплатили 45,6 тысячи одесситов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Денежную помощь выплатили:
- на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- на детей одиноким матерям;
- при рождении ребенка;
- при усыновлении ребенка;
- на детей, над которыми установлена опека или забота;
- в связи с беременностью и родами;
- детей с редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность;
- временной государственной помощи детям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня";
- государственной социальной помощи по уходу;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
- по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- малообеспеченным семьям.
Отметим, Гуманитарный штаб Одесской области предоставил около миллиона различных видов помощи в течение года работы. Из этого числа 95% помощи было предоставлено юридическим лицам, а только 5% - благотворительным фондам или общественным организациям.
Также украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.