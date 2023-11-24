Україна втрачає мільйони доларів через нелегальний продаж зерна, як держава планує з цим боротися

Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Українське зерно як вивозили нелегально, так і вивозять — зернотрейдери не поспішають переводити свою роботу в легальне поле. Як наслідок щороку бюджет країни не отримує мінімум 5 мільярдів доларів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів народний депутат України Данило Гетманцев.

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Сьогодні частина зернового ринку в Україні перебуває у тіні. Причина проста, немає чіткого механізму відстеження товару від виробника до експортера. Зернотрейдери закуповують пшеницю за готівку через фіктивні фірми, які вивозять його за кордон. Як наслідок, податки не сплачують і бюджет країни не отримує мільярди гривень.

"Власне на протидію цій схемі і були спрямовані законопроєкти №10168-2 та другий №10169-2, які прийняті в першому читанні. Вони покликані покращити процес здійснення зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарських товарів. Так зміни передбачають, що експортувати зерно зможуть виключно платники податку на додану вартість. Крім цього, трейдер зобов'язаний за кожним таким товаром скласти окрему податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі для митного оформлення таких товарів", — заявив народний депутат Данило Гетманцев.

Гетманцев впевнений, що потрібно перевести бізнес на білі схеми. Фото: соціальні мережі Д. Гетманцева

Щоб виключити спроби маніпуляції, у законопроєкті передбачено важливий момент — договір між сільгоспвиробником та покупцем на вартість зерна не може бути нижчим, ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на кожен 10-й календарний день місяця.

Зворотний ефект

Не встигли законопроєкти прийняти у першому читанні, як Європейська Бізнес-Асоціація заявила, що запропоновані механізми можуть мати наслідки, які суперечать заявленим цілям. Ба більше, вони запевняють — нові правила стануть приводом для розвитку корупції в Україні і, як наслідок, виходу інвесторів із країни. Однак, за словами Данила Гетьманцева, це не так.

"Як раз та схема, яка діє зараз, вона підживлює корупцію і створює нерівні умови для господарювання. Аби всі працювали по-білому, аби були рівні правила гри для всіх, як раз і запропоновані дуже чіткі механізми, які дозволяють відстежити походження зерна від його товаровиробника — тобто від аграрія, який виростив ці зернові, і до митниці", — каже народний депутат України.

Гетманцев — зараз запропоновано чіткий механізм реалізації українського зерна. Фото: соціальні мережі Д. Гетманцева

Нардеп упевнений, зараз запропоновано чіткий механізм реалізації українського зерна, і ті трейдери, які вже давно працюють за правилами, його підтримують. Якщо законопроєкти будуть ухвалені у другому читанні до Нового року, то 2024 року можна розраховувати на збільшення відрахувань до бюджету України в кілька разів.