Украина теряет миллионы долларов из-за нелегальной продажи зерна, как государство планирует с этим бороться

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Новости.

Украинское зерно как вывозилось нелегально, так и вывозится — зернотрейдеры не спешат переводить свою работу в легальное поле. Как следствие, ежегодно бюджет страны не получает минимум 5 миллиардов долларов.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новости.LIVE рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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На сегодняшний день часть зернового рынка в Украине находится в тени. Причина проста — нет четкого механизма отслеживания товара от производителя к экспортеру. Зернотрейдеры закупают пшеницу за наличные деньги через фиктивные фирмы, которые вывозят его за границу. Как следствие, налоги не платят и бюджет страны не получает миллиарды гривен.

"Собственно на противодействие этой схеме и были направлены законопроекты №10168-2 и второй №10169-2, принятые в первом чтении. Они призваны улучшить процесс осуществления внешнеэкономических операций, связанных с экспортом сельскохозяйственных товаров. Так, изменения предполагают, что экспортировать зерно смогут исключительно плательщики налога на добавленную стоимость. Кроме этого, трейдер обязан по каждому такому товару составить отдельную налоговую накладную и зарегистрировать ее в Едином реестре для таможенного оформления таких товаров", — заявил народный депутат Даниил Гетманцев.

Гетманцев уверен, что нужно перевести бизнес на белые схемы. Фото: социальные сети Д. Гетманцева

Чтобы исключить попытки манипуляции, в законопроекте предусмотрен важный момент — договор между сельхозпроизводителем и покупателем на стоимость зерна не может быть ниже среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на каждый 10-й календарный день месяца.

Обратный эффект

Не успели законопроекты принять в первом чтении, как Европейская бизнес-ассоциация заявила, что предложенные механизмы могут иметь последствия, противоречащие заявленным целям. Более того, они уверяют — новые правила станут поводом для развития коррупции в Украине и, как следствие, выхода инвесторов из страны. Однако, по словам Даниила Гетманцева, это не так.

"Как раз та схема, которая действует сейчас, она подпитывает коррупцию и создает неравные условия для хозяйствования. Чтобы все работали по-белому, чтобы были равные правила игры для всех, как раз и предложены очень четкие механизмы, позволяющие отследить происхождение зерна от его товаропроизводителя — то есть от агрария, который вырастил эти зерновые, и до таможни", — говорит народный депутат Украины.

Гетманцев — сейчас предложен четкий механизм реализации украинского зерна. Фото: социальные сети Д. Гетманцева

Нардеп уверен, что сейчас предложен четкий механизм реализации украинского зерна, и те трейдеры, которые уже давно работают по правилам, его поддерживают. Если законопроекты будут приняты во втором чтении до Нового года, то в 2024 году можно рассчитывать на увеличение отчислений в бюджет Украины в несколько раз.