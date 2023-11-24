Коригувала удари по місту — в Одесі судитимуть держзрадницю

Правоохоронці затримали зрадницю. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування щодо держзрадниці, яка коригувала ворожі удари по Одесі. Відомо, що жінка "була на зарплаті" у російських спецслужб.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Читайте також:

Деталі співпраці з ворогом

Місцева мешканка за постійну грошову винагороду збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки "прильотів".

За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з ФСБ до 20 тисяч гривень. "Зарплата" надходила на електронний гаманець фігурантки. На співпраці зі спецслужбами колаборантку викрили у серпні, тоді ж жінку й затримали.

Чат з ворожим агентом. Фото: СБУ

Чат з ворожим агентом. Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки та засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Яке покарання загрожує

Наразі дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора. Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.