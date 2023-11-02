В Одесі винесли вирок держзраднику

Правоохоронці затримали зрадника. Фото: Офіс генпрокурора

В Одесі винесли вирок ворожому агенту, який передавав дані про місця розташування ЗСУ та військової техніки. Також чоловік не приховував, що чекав окупації міста.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Деталі співпраці з ворогом

Засуджений за грошову винагороду допомагав ворогу в проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхньої кількості, а також щодо особового складу та військової техніки, які здійснюють охорону цих об’єктів.

У разі окупації Одеси він хотів отримати посаду начальника економічного відділу у незаконно створених РФ правоохоронних органах.

Який вирок виніс суд

Колаборанта визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора. Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.