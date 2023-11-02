Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Передавал данные об ВСУ — в Одессе вынесли приговор госпредателю arrow

Передавал данные об ВСУ — в Одессе вынесли приговор госпредателю

2 ноября 2023 20:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе вынесли приговор госпредателю
Правоохранители задержали предателя. Фото: Офис генпрокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе вынесли приговор вражескому агенту, передававшему данные о местоположениях ВСУ и военной техники. Также мужчина не скрывал, что ждал оккупации города.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Читайте также:

Детали сотрудничества с врагом

Осужденный за денежное вознаграждение помогал врагу в проведении подзрывной деятельности против Украины. Мужчина собирал разведданные о местоположениях средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, а также относительно личного состава и военной техники, осуществляющих охрану этих объектов.

В случае оккупации Одессы он хотел получить должность начальника экономического отдела в незаконно созданных РФ правоохранительных органах.

Какой приговор вынес суд

Коллаборанта признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме