В Одессе вынесли приговор госпредателю

Правоохранители задержали предателя. Фото: Офис генпрокурора

В Одессе вынесли приговор вражескому агенту, передававшему данные о местоположениях ВСУ и военной техники. Также мужчина не скрывал, что ждал оккупации города.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Детали сотрудничества с врагом

Осужденный за денежное вознаграждение помогал врагу в проведении подзрывной деятельности против Украины. Мужчина собирал разведданные о местоположениях средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, а также относительно личного состава и военной техники, осуществляющих охрану этих объектов.

В случае оккупации Одессы он хотел получить должность начальника экономического отдела в незаконно созданных РФ правоохранительных органах.

Какой приговор вынес суд

Коллаборанта признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.