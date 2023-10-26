На Миколаївщині затримали "ждуна руского міра"

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: google.com

У Миколаївській області затримали чоловіка, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мешканець Кривого Озера закликав у соцмережах до зміни меж державного кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи

45-річний чоловік на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів, а також матеріали із закликами до зміни меж території України.

Яке покарання загрожує

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 КК України. Йому загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора. Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.

Додамо, Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.