В Николаевской области задержали "ждуна русского мира"
В Николаевской области задержан мужчина, который поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину. Житель Кривого Озера призвал в соцсетях к изменению границ государственной границы.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Детали дела
45-летний мужчина на личной странице в одной из запрещенных социальных сетей распространял контент и сообщения и публикации в поддержку действий российских оккупантов, а также материалы с призывами к изменению границ территории Украины.
Какое наказание грозит
Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины. Ему грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.
Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.
Добавим, Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позиции ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.
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