В Николаевской области задержали "ждуна русского мира"

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: google.com

В Николаевской области задержан мужчина, который поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину. Житель Кривого Озера призвал в соцсетях к изменению границ государственной границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

45-летний мужчина на личной странице в одной из запрещенных социальных сетей распространял контент и сообщения и публикации в поддержку действий российских оккупантов, а также материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

Какое наказание грозит

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины. Ему грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.

Добавим, Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позиции ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.