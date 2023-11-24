Корректировала удары по городу — в Одессе будут судить госпредательницу

Правоохранители задержали предательницу. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование по госпредательству, которая корректировала вражеские удары по Одессе. Известно, что женщина "была на зарплате" у российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Местная жительница за постоянное денежное вознаграждение собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия прилетов.

За каждое выполненное задание российский агент получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тысяч гривен. "Зарплата" поступала на электронный кошелек фигурантки. На сотрудничестве со спецслужбами коллаборантку разоблачили в августе, тогда же женщину и задержали.

Чат с вражеским агентом. Фото: СБУ

Чат с вражеским агентом. Фото: СБУ

В ходе обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карточки и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Какое наказание грозит

В настоящее время действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.