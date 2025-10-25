Тимчасове відключення води в Одесі 25 жовтня: ситуація та прогноз відновлення

Чоловіки набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 25 жовтня, частина Одеси тимчасово залишилась без водопостачання. Частина мешканців вже понад дві доби перебуває без доступу до води. Комунальні служби наразі виконують ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення подачі води очікується до пізнього вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Час відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Італійська,

вул. Пантелеймонівська,

вул. Європейська,

вул. Рішельєвська,

пл. Привокзальна,

бульвар Італійський,

вул. Мала Арнаутська, 1-71,

вул. Велика Арнаутська, 49-55,

пров. Привокзальний,

вул. Новощіпний ряд,

пл. Старосінна.

Відключення до 15:00.

вул. Європейська, 20.

Відключення до 16:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому графіки відключень світла змінюються по декілька разів на день. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду у листопаді.