Временное отключение воды в Одессе 25 октября: ситуация и прогноз восстановления

Более двух суток без воды — когда одесситам ждать восстановления
Сегодня, в субботу, 25 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Часть жителей уже более двух суток находится без доступа к воде. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается до позднего вечера.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Итальянская,
- ул. Пантелеймоновская,
- ул. Европейская,
- ул. Ришельевская,
- пл. Привокзальная,
- бульвар Итальянский,
- ул. Малая Арнаутская, 1-71,
- ул. Большая Арнаутская, 49-55,
- переулок Привокзальный,
- ул. Новощепной ряд,
- пл. Старосенная.
Отключение до 15:00.
- ул. Европейская, 20.
Отключение до 16:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
