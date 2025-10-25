Временное отключение воды в Одессе 25 октября: ситуация и прогноз восстановления

Мужчины набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 25 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Часть жителей уже более двух суток находится без доступа к воде. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается до позднего вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Время отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Итальянская,

ул. Пантелеймоновская,

ул. Европейская,

ул. Ришельевская,

пл. Привокзальная,

бульвар Итальянский,

ул. Малая Арнаутская, 1-71,

ул. Большая Арнаутская, 49-55,

переулок Привокзальный,

ул. Новощепной ряд,

пл. Старосенная.

Отключение до 15:00.

ул. Европейская, 20.

Отключение до 16:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

