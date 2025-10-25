Видео
Главная Одесса Более двух суток без воды — когда одесситам ждать восстановления

Более двух суток без воды — когда одесситам ждать восстановления

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 12:41
обновлено: 12:20
Временное отключение воды в Одессе 25 октября: ситуация и прогноз восстановления
Мужчины набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 25 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Часть жителей уже более двух суток находится без доступа к воде. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается до позднего вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Время отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Итальянская,
  • ул. Пантелеймоновская,
  • ул. Европейская,
  • ул. Ришельевская,
  • пл. Привокзальная,
  • бульвар Итальянский,
  • ул. Малая Арнаутская, 1-71,
  • ул. Большая Арнаутская, 49-55,
  • переулок Привокзальный,
  • ул. Новощепной ряд,
  • пл. Старосенная.

Отключение до 15:00.

  • ул. Европейская, 20.

Отключение до 16:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, почему графики отключений света изменяются несколько раз в день. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду в ноябре.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
