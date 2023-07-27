Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
27 липня 2023 13:00
Відключення світла. Фото: google
Сьогодні, 27 липня, 61 вулиця міста залишаться без світла, а це сотні будинків та тисячі споживачів електроенергії. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 16:00
- Свободи просп. 32, 36,
- Левітана вул. 123Б
Де не буде світла до 17:00
- 1-й Магнітогорський пров.,
- 2-й Магнітогорський пров.,
- 2-й Мічманський пров., 2,
- Академіка Вільямса вул..
- Амбулаторний пров..
- Амундсена вул.,
- Байдукова пров.,
- Белякова пров.,
- Всеволода Змієнка пров. ,
- Вузький пров.,
- Гумїльова вул.,
- Дача Ковалевськго 142,
- 9 Лінія, 1,
- Дача Ковалевського,
- Золотий берег вул.,
- Леваневського вул.,
- Леваневського пров., 1, 2, 2а, 3/1, 11,
- Магнітогорська вул.,
- Магнітогорський пров., 1в,
- Маячний пров.,
- Миколи Гумільова вул.,
- Павлова пров.,
- Панченка вул., 1а-7, 2-12,
- Панченко пров., 1б,
- Рибальська балка вул., 1Г,
- Рибальська вул. 1, 3, 3/1, 3А,
- Рульовий вул.,
- Семена Яхненка вул. 1, 2, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/18,
- Фестивальний пров. 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 4,
- Фонтанська дорога вул.,114, 118, 118/2, 165, 165/10, 165/11, 165/12, 165/7, 165/9, 173,173/2,
- Художника Федорова вул.
- Василя Жуковського вул., 6-10/5,
- Віцеадмірала Жукова пров. 7,
- Єврейська вул.,50-58, 53-57,
- Мала Арнаутська вул., 86, 88,
- Нечипоренка пров. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15/3,
- Преображенська вул., 35, 50, 50/5, 52, 58, 58/4
Де не буде світла до 19:00
- Ак. Вільямса, 59Г-планове відключення з 09.00-19.00
- Геологічна вул. 9, 9А, 23А,
- Степова вул., 1-31, 2-22,
- Хутірська вул., 15-71,26-40,
- Академіка Панкратової вул., 1-31, 2-12,
- Володимира Хавки вул., 1-31,
- Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58.
- Ползунова вул.,
- 1-й Ползунова пров., 6, 24Б,
- Бородінська вул., 26-46, 43-79Д,
- Горизонтальна вул., 10-60, 13-47,
- Магістральна вул., 56, 58, 58А,
- Миколи Аркаса вул., 37А, 37Б, 39, 41, 43, 43/2, 45, 58, 60, 60А, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 70А, 72, 74,
- Нескучна вул. 11-55, 12-36,
- Патріотична вул., 25-43, 38-76,
- Педагогічна вул., 23-б,
- Петра Лещенка вул.,24-102, 45-79,
- Північна вул., 11, 11А, 18-44,
- Ползунова вул., 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7,
- Учнівська вул., 43а, 57, 59, 61,
- Чернівецький пров., 21-31, 22-40,
- Чумацька вул.,103.
Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.