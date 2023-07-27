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Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

27 липня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 27 липня, 61 вулиця міста залишаться без світла, а це сотні будинків та тисячі споживачів електроенергії. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

  • Свободи просп. 32, 36, 
  • Левітана вул. 123Б

Де не буде світла до 17:00

  • 1-й Магнітогорський пров., 
  • 2-й Магнітогорський пров., 
  • 2-й Мічманський пров., 2, 
  • Академіка Вільямса вул.. 
  • Амбулаторний пров.. 
  • Амундсена вул., 
  • Байдукова пров.,
  • Белякова пров., 
  • Всеволода Змієнка пров. , 
  • Вузький пров., 
  • Гумїльова вул., 
  • Дача Ковалевськго 142, 
  • 9 Лінія, 1, 
  • Дача Ковалевського, 
  • Золотий берег вул., 
  • Леваневського вул., 
  • Леваневського пров., 1, 2, 2а, 3/1, 11, 
  • Магнітогорська вул., 
  • Магнітогорський пров., 1в, 
  • Маячний пров., 
  • Миколи Гумільова вул., 
  • Павлова пров., 
  • Панченка вул., 1а-7, 2-12, 
  • Панченко пров., 1б, 
  • Рибальська балка вул., 1Г, 
  • Рибальська вул. 1, 3, 3/1, 3А, 
  • Рульовий вул.,
  • Семена Яхненка вул. 1, 2, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/18, 
  • Фестивальний пров. 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 4, 
  • Фонтанська дорога вул.,114, 118, 118/2, 165, 165/10, 165/11, 165/12, 165/7, 165/9, 173,173/2, 
  • Художника Федорова вул.
  • Василя Жуковського вул., 6-10/5, 
  • Віцеадмірала Жукова пров. 7, 
  • Єврейська вул.,50-58, 53-57, 
  • Мала Арнаутська вул., 86, 88, 
  • Нечипоренка пров. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15/3, 
  • Преображенська вул., 35, 50, 50/5, 52, 58, 58/4 

Де не буде світла до 19:00

  • Ак. Вільямса, 59Г-планове відключення з 09.00-19.00 
  • Геологічна вул. 9, 9А, 23А, 
  • Степова вул., 1-31, 2-22, 
  • Хутірська вул., 15-71,26-40, 
  • Академіка Панкратової вул., 1-31, 2-12, 
  • Володимира Хавки вул., 1-31, 
  • Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58.
  • Ползунова вул., 
  • 1-й Ползунова пров., 6, 24Б, 
  • Бородінська вул., 26-46, 43-79Д, 
  • Горизонтальна вул., 10-60, 13-47, 
  • Магістральна вул., 56, 58, 58А, 
  • Миколи Аркаса вул., 37А, 37Б, 39, 41, 43, 43/2, 45, 58, 60, 60А, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 70А, 72, 74, 
  • Нескучна вул. 11-55, 12-36, 
  • Патріотична вул., 25-43, 38-76, 
  • Педагогічна вул., 23-б, 
  • Петра Лещенка вул.,24-102, 45-79, 
  • Північна вул., 11, 11А, 18-44, 
  • Ползунова вул., 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7, 
  • Учнівська вул., 43а, 57, 59, 61, 
  • Чернівецький пров., 21-31, 22-40, 
  • Чумацька вул.,103.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

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