Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: google

Сьогодні, 27 липня, 61 вулиця міста залишаться без світла, а це сотні будинків та тисячі споживачів електроенергії. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Левітана вул. 123Б

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1-й Магнітогорський пров.,

2-й Магнітогорський пров.,

2-й Мічманський пров., 2,

Академіка Вільямса вул..

Амбулаторний пров..

Амундсена вул.,

Байдукова пров.,

Белякова пров.,

Всеволода Змієнка пров. ,

Вузький пров.,

Гумїльова вул.,

Дача Ковалевськго 142,

9 Лінія, 1,

Дача Ковалевського,

Золотий берег вул.,

Леваневського вул.,

Леваневського пров., 1, 2, 2а, 3/1, 11,

Магнітогорська вул.,

Магнітогорський пров., 1в,

Маячний пров.,

Миколи Гумільова вул.,

Павлова пров.,

Панченка вул., 1а-7, 2-12,

Панченко пров., 1б,

Рибальська балка вул., 1Г,

Рибальська вул. 1, 3, 3/1, 3А,

Рульовий вул.,

Семена Яхненка вул. 1, 2, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/18,

Фестивальний пров. 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 4,

Фонтанська дорога вул.,114, 118, 118/2, 165, 165/10, 165/11, 165/12, 165/7, 165/9, 173,173/2,

Художника Федорова вул.

Василя Жуковського вул., 6-10/5,

Віцеадмірала Жукова пров. 7,

Єврейська вул.,50-58, 53-57,

Мала Арнаутська вул., 86, 88,

Нечипоренка пров. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15/3,

Преображенська вул., 35, 50, 50/5, 52, 58, 58/4

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Ак. Вільямса, 59Г-планове відключення з 09.00-19.00

Геологічна вул. 9, 9А, 23А,

Степова вул., 1-31, 2-22,

Хутірська вул., 15-71,26-40,

Академіка Панкратової вул., 1-31, 2-12,

Володимира Хавки вул., 1-31,

Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58.

Ползунова вул.,

1-й Ползунова пров., 6, 24Б,

Бородінська вул., 26-46, 43-79Д,

Горизонтальна вул., 10-60, 13-47,

Магістральна вул., 56, 58, 58А,

Миколи Аркаса вул., 37А, 37Б, 39, 41, 43, 43/2, 45, 58, 60, 60А, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 70А, 72, 74,

Нескучна вул. 11-55, 12-36,

Патріотична вул., 25-43, 38-76,

Педагогічна вул., 23-б,

Петра Лещенка вул.,24-102, 45-79,

Північна вул., 11, 11А, 18-44,

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Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.