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Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

27 июля 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 27 июля, 61 улица города останутся без света, а это сотни домов и тысячи потребителей электроэнергии. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

  • Свободы просп. 32, 36,
  • Левитана ул. 123Б

Где не будет света до 17:00

  • 1-й Магнитогорский пер.,
  • 2-й Магнитогорский пер.,
  • 2-й Мичманский пер., 2,
  • Академика Уильямса ул.
  • Амбулаторный пер.
  • Амундсена ул.,
  • Байдуковая пер.,
  • Белякова пер.,
  • Всеволода Змиенко пров. ,
  • Узкий пер.,
  • Гумилева ул.,
  • Дача Ковалевского 142,
  • 9 Линия, 1,
  • Дача Ковалевского,
  • Золотой берег ул.
  • Леваневского ул.,
  • Леваневского пер., 1, 2, 2а, 3/1, 11,
  • Магнитогорская ул.,
  • Магнитогорский пер., 1в,
  • Маячный пер.,
  • Николая Гумилева ул.,
  • Павлова пер.,
  • Панченко ул., 1а-7, 2-12,
  • Панченко пер., 1б,
  • Рыболовная балка ул., 1Г,
  • Рыболовная ул. 1, 3, 3/1, 3А,
  • Рулевой ул.,
  • Семена Яхненко ул. 1, 2, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/18,
  • Деснянский пер. 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 4,
  • Фонтанская дорога, ул.
  • Художника Фёдорова ул.
  • Василия Жуковского ул., 6-10/5,
  • Вицеадмирала Жукова пров. 7,
  • Еврейская ул., 50-58, 53-57,
  • Малая Арнаутская ул., 86, 88,
  • пер. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15/3,
  • Преображенская ул., 35, 50, 50/5, 52, 58, 58/4

Где не будет света до 19:00

  • Ак. Уильямса, 59Г-плановое отключение с 09.00-19.00
  • Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
  • Степная ул., 1-31, 2-22,
  • Хуторская ул., 15-71,26-40,
  • Академика Панкратовой ул., 1-31, 2-12,
  • Владимира Хавки ул., 1-31,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58.
  • Ползуновая ул.,
  • 1-й Ползунова пер., 6, 24Б,
  • Бородинская ул., 26-46, 43-79Д,
  • Горизонтальная ул., 10-60, 13-47,
  • Магистральная ул., 56, 58, 58А,
  • Николая Аркаса, ул.
  • Нескучная ул. 11-55, 12-36,
  • Патриотическая ул., 25-43, 38-76,
  • Педагогическая ул., 23-б,
  • Петра Лещенко ул., 24-102, 45-79,
  • Северная ул., 11, 11А, 18-44,
  • ул.
  • Учебная ул., 43а, 57, 59, 61,
  • Черновицкий пер., 21-31, 22-40,
  • Млечная ул.,103.

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.

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