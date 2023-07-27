Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: google

Сегодня, 27 июля, 61 улица города останутся без света, а это сотни домов и тысячи потребителей электроэнергии. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Свободы просп. 32, 36,

Левитана ул. 123Б

Где не будет света до 17:00

1-й Магнитогорский пер.,

2-й Магнитогорский пер.,

2-й Мичманский пер., 2,

Академика Уильямса ул.

Амбулаторный пер.

Амундсена ул.,

Байдуковая пер.,

Белякова пер.,

Всеволода Змиенко пров. ,

Узкий пер.,

Гумилева ул.,

Дача Ковалевского 142,

9 Линия, 1,

Дача Ковалевского,

Золотой берег ул.

Леваневского ул.,

Леваневского пер., 1, 2, 2а, 3/1, 11,

Магнитогорская ул.,

Магнитогорский пер., 1в,

Маячный пер.,

Николая Гумилева ул.,

Павлова пер.,

Панченко ул., 1а-7, 2-12,

Панченко пер., 1б,

Рыболовная балка ул., 1Г,

Рыболовная ул. 1, 3, 3/1, 3А,

Рулевой ул.,

Семена Яхненко ул. 1, 2, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/18,

Деснянский пер. 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 4,

Фонтанская дорога, ул.

Художника Фёдорова ул.

Василия Жуковского ул., 6-10/5,

Вицеадмирала Жукова пров. 7,

Еврейская ул., 50-58, 53-57,

Малая Арнаутская ул., 86, 88,

пер. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15/3,

Преображенская ул., 35, 50, 50/5, 52, 58, 58/4

Где не будет света до 19:00

Ак. Уильямса, 59Г-плановое отключение с 09.00-19.00

Геологическая ул. 9, 9А, 23А,

Степная ул., 1-31, 2-22,

Хуторская ул., 15-71,26-40,

Академика Панкратовой ул., 1-31, 2-12,

Владимира Хавки ул., 1-31,

Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58.

Ползуновая ул.,

1-й Ползунова пер., 6, 24Б,

Бородинская ул., 26-46, 43-79Д,

Горизонтальная ул., 10-60, 13-47,

Магистральная ул., 56, 58, 58А,

Николая Аркаса, ул.

Нескучная ул. 11-55, 12-36,

Патриотическая ул., 25-43, 38-76,

Педагогическая ул., 23-б,

Петра Лещенко ул., 24-102, 45-79,

Северная ул., 11, 11А, 18-44,

ул.

Учебная ул., 43а, 57, 59, 61,

Черновицкий пер., 21-31, 22-40,

Млечная ул.,103.

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.