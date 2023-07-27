Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
27 июля 2023 13:00
Отключение света. Фото: google
Сегодня, 27 июля, 61 улица города останутся без света, а это сотни домов и тысячи потребителей электроэнергии. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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- Свободы просп. 32, 36,
- Левитана ул. 123Б
Где не будет света до 17:00
- 1-й Магнитогорский пер.,
- 2-й Магнитогорский пер.,
- 2-й Мичманский пер., 2,
- Академика Уильямса ул.
- Амбулаторный пер.
- Амундсена ул.,
- Байдуковая пер.,
- Белякова пер.,
- Всеволода Змиенко пров. ,
- Узкий пер.,
- Гумилева ул.,
- Дача Ковалевского 142,
- 9 Линия, 1,
- Дача Ковалевского,
- Золотой берег ул.
- Леваневского ул.,
- Леваневского пер., 1, 2, 2а, 3/1, 11,
- Магнитогорская ул.,
- Магнитогорский пер., 1в,
- Маячный пер.,
- Николая Гумилева ул.,
- Павлова пер.,
- Панченко ул., 1а-7, 2-12,
- Панченко пер., 1б,
- Рыболовная балка ул., 1Г,
- Рыболовная ул. 1, 3, 3/1, 3А,
- Рулевой ул.,
- Семена Яхненко ул. 1, 2, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/18,
- Деснянский пер. 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 4,
- Фонтанская дорога, ул.
- Художника Фёдорова ул.
- Василия Жуковского ул., 6-10/5,
- Вицеадмирала Жукова пров. 7,
- Еврейская ул., 50-58, 53-57,
- Малая Арнаутская ул., 86, 88,
- пер. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15/3,
- Преображенская ул., 35, 50, 50/5, 52, 58, 58/4
Где не будет света до 19:00
- Ак. Уильямса, 59Г-плановое отключение с 09.00-19.00
- Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
- Степная ул., 1-31, 2-22,
- Хуторская ул., 15-71,26-40,
- Академика Панкратовой ул., 1-31, 2-12,
- Владимира Хавки ул., 1-31,
- Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58.
- Ползуновая ул.,
- 1-й Ползунова пер., 6, 24Б,
- Бородинская ул., 26-46, 43-79Д,
- Горизонтальная ул., 10-60, 13-47,
- Магистральная ул., 56, 58, 58А,
- Николая Аркаса, ул.
- Нескучная ул. 11-55, 12-36,
- Патриотическая ул., 25-43, 38-76,
- Педагогическая ул., 23-б,
- Петра Лещенко ул., 24-102, 45-79,
- Северная ул., 11, 11А, 18-44,
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- Учебная ул., 43а, 57, 59, 61,
- Черновицкий пер., 21-31, 22-40,
- Млечная ул.,103.
Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.