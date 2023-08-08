Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: google

Сьогодні, 8 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Академіка Заболотного, 44, 50, 52,

просп. Добровольського, 157,159,

вул. Семена Палія, 100,

вул. Академіка Панкратової 1 — 31А,

вул. Володимира Хавкіна, 1 — 31,

вул. Геологічна 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б — 58, 13 — 53,

вул. Степова, 1— 31, 2 — 20,

вул. Хутірська,15 — 71, 32— 40.

Де не буде світла до 19:00

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вул. Академіка Корольова 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122,

вул. Канатна, 1-а

вул. Проєктована, 1-й

пров. Житомирський, 2-й

пров. Другої вулиці,

2-й пров. Шостої вулиці,

3-й Житомирський пров.,

4-й Житомирський пров.,

5-а Вулиця,

6-а Вулиця,

вул. Академіка Гаркавого,

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вул. Вчительська,

вул. Гайова,

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пров. Житомирський,

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Перший пров. 6-ї вулиці,

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1-й Кипарисний пров.,

3-й Кипарисний пров.,

вул. Гаркавого,

вул. Гастело,

вул. Гранатна,

пров. Джутовий,

вул. Дубова,

пров. Конструкторський,

пров. Москвін,

вул. Профспілкова,

вул. Пшенична,

пров. Радіальний,

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вул. Святослава Ріхтера,

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Нагадаємо, Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.