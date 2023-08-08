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Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

8 серпня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 8 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 18:00

  • вул. Академіка Заболотного, 44, 50, 52, 
  • просп. Добровольського, 157,159, 
  • вул. Семена Палія, 100,
  • вул. Академіка Панкратової 1 — 31А, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 — 31,
  • вул. Геологічна 9, 9А, 23А,
  • вул. Кругова, 10Б — 58, 13 — 53, 
  • вул. Степова, 1— 31, 2 — 20, 
  • вул. Хутірська,15 — 71, 32— 40.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Архітекторська, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 
  • вул. Жемчужна, 1,
  • вул. Академіка Корольова 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122, 
  • вул. Канатна, 1-а 
  • вул. Проєктована, 1-й 
  • пров. Житомирський, 2-й 
  • пров. Другої вулиці, 
  • 2-й пров. Шостої вулиці, 
  • 3-й Житомирський пров., 
  • 4-й Житомирський пров., 
  • 5-а Вулиця, 
  • 6-а Вулиця, 
  • вул. Академіка Гаркавого, 
  • вул. Амурська, 
  • вул. Вчительська, 
  • вул. Гайова, 
  • вул. Дальня, 
  • вул. Житомирська, 
  • пров. Житомирський, 
  • вул. Капітана Гаврікова, 
  • вул. Кутова, 
  • вул. Літакова, 
  • вул. Овідіопольська, 
  • пров. Овідіопольський, 
  • Перший пров. 6-ї вулиці, 
  • вул. Прирейкова, 
  • вул. Путьова, 
  • вул. Стеклова, 
  • вул. Степана Разіна, 
  • вул. Тираспольська, 
  • Тираспольське шосе.

Де не буде світла до 22:00

  • 1-й Кипарисний пров., 
  • 3-й Кипарисний пров., 
  • вул. Гаркавого, 
  • вул. Гастело, 
  • вул. Гранатна, 
  • пров. Джутовий, 
  • вул. Дубова, 
  • пров. Конструкторський, 
  • пров. Москвін, 
  • вул. Профспілкова, 
  • вул. Пшенична, 
  • пров. Радіальний, 
  • вул. Радісна, 
  • вул. Святослава Ріхтера, 
  • вул. Трудових резервів, 
  • вул. Туристська, 
  • вул. Центральний аеропорт

Нагадаємо, Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

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