Понад півсотні вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
8 серпня 2023 13:00
Відключення світла. Фото: google
Сьогодні, 8 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 18:00
- вул. Академіка Заболотного, 44, 50, 52,
- просп. Добровольського, 157,159,
- вул. Семена Палія, 100,
- вул. Академіка Панкратової 1 — 31А,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 — 31,
- вул. Геологічна 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б — 58, 13 — 53,
- вул. Степова, 1— 31, 2 — 20,
- вул. Хутірська,15 — 71, 32— 40.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Архітекторська, 12, 14, 14/1, 16, 16/1,
- вул. Жемчужна, 1,
- вул. Академіка Корольова 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122,
- вул. Канатна, 1-а
- вул. Проєктована, 1-й
- пров. Житомирський, 2-й
- пров. Другої вулиці,
- 2-й пров. Шостої вулиці,
- 3-й Житомирський пров.,
- 4-й Житомирський пров.,
- 5-а Вулиця,
- 6-а Вулиця,
- вул. Академіка Гаркавого,
- вул. Амурська,
- вул. Вчительська,
- вул. Гайова,
- вул. Дальня,
- вул. Житомирська,
- пров. Житомирський,
- вул. Капітана Гаврікова,
- вул. Кутова,
- вул. Літакова,
- вул. Овідіопольська,
- пров. Овідіопольський,
- Перший пров. 6-ї вулиці,
- вул. Прирейкова,
- вул. Путьова,
- вул. Стеклова,
- вул. Степана Разіна,
- вул. Тираспольська,
- Тираспольське шосе.
Де не буде світла до 22:00
- 1-й Кипарисний пров.,
- 3-й Кипарисний пров.,
- вул. Гаркавого,
- вул. Гастело,
- вул. Гранатна,
- пров. Джутовий,
- вул. Дубова,
- пров. Конструкторський,
- пров. Москвін,
- вул. Профспілкова,
- вул. Пшенична,
- пров. Радіальний,
- вул. Радісна,
- вул. Святослава Ріхтера,
- вул. Трудових резервів,
- вул. Туристська,
- вул. Центральний аеропорт
Нагадаємо, Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.