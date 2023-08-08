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Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

8 августа 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 8 августа, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 18:00

  • ул. Академика Заболотного, 44, 50, 52,
  • просп. Добровольского, 157,159,
  • ул. Семена Палия, 100,
  • ул. Академика Панкратовой 1 — 31А,
  • ул. Владимира Хавкина, 1 — 31,
  • ул. Геологическая 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б — 58, 13 — 53,
  • ул. Степная, 1 — 31, 2 — 20,
  • ул. Хуторская, 15 — 71, 32 — 40.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Архитекторская, 12, 14, 14/1, 16, 16/1,
  • ул. Жемчужная, 1,
  • ул. Академика Королева 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122,
  • ул. Канатно, 1-а
  • ул. Проектируемая, 1-й
  • пров. Житомирский, 2-й
  • пров. Второй улице,
  • 2-й пер. Шестой улицы,
  • 3-й Житомирский пер.,
  • 4-й Житомирский пер.,
  • 5-я Улица,
  • 6-я Улица,
  • ул. Академика Горького,
  • ул. Амурская,
  • ул. Учительская,
  • ул. Гаево,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Житомирская,
  • пров. Житомирский,
  • ул. Капитана Гаврикова,
  • ул. Угловая,
  • ул. Самолетная,
  • ул. Овидиопольская,
  • пров. Овидиопольский,
  • Первый пер. 6-й улицы,
  • ул. Прирейковая,
  • ул. Путевой,
  • ул. Стекловая,
  • ул. Степана Разина,
  • ул. Тираспольская,
  • Тираспольское шоссе.

Где не будет света до 22:00

  • 1-й Кипарисный пер.,
  • 3-й Кипарисный пер.,
  • ул. Горького,
  • ул. Гастело,
  • ул. Гранатная,
  • пров. Джутовый,
  • ул. Дубовая,
  • пров. Конструкторский,
  • пров. Москвин,
  • ул. Профсоюзная,
  • ул. Пшеничная,
  • пров. Радиальный,
  • ул. Радостная,
  • ул. Святослава Рихтера,
  • ул. Трудовых резервов,
  • ул. Туристская,
  • ул. Центральный аэропорт

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

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