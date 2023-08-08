Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов
8 августа 2023 13:00
Отключение света. Фото: google
Сегодня, 8 августа, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 18:00
- ул. Академика Заболотного, 44, 50, 52,
- просп. Добровольского, 157,159,
- ул. Семена Палия, 100,
- ул. Академика Панкратовой 1 — 31А,
- ул. Владимира Хавкина, 1 — 31,
- ул. Геологическая 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 10Б — 58, 13 — 53,
- ул. Степная, 1 — 31, 2 — 20,
- ул. Хуторская, 15 — 71, 32 — 40.
Где не будет света до 19:00
- ул. Архитекторская, 12, 14, 14/1, 16, 16/1,
- ул. Жемчужная, 1,
- ул. Академика Королева 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122,
- ул. Канатно, 1-а
- ул. Проектируемая, 1-й
- пров. Житомирский, 2-й
- пров. Второй улице,
- 2-й пер. Шестой улицы,
- 3-й Житомирский пер.,
- 4-й Житомирский пер.,
- 5-я Улица,
- 6-я Улица,
- ул. Академика Горького,
- ул. Амурская,
- ул. Учительская,
- ул. Гаево,
- ул. Дальняя,
- ул. Житомирская,
- пров. Житомирский,
- ул. Капитана Гаврикова,
- ул. Угловая,
- ул. Самолетная,
- ул. Овидиопольская,
- пров. Овидиопольский,
- Первый пер. 6-й улицы,
- ул. Прирейковая,
- ул. Путевой,
- ул. Стекловая,
- ул. Степана Разина,
- ул. Тираспольская,
- Тираспольское шоссе.
Где не будет света до 22:00
- 1-й Кипарисный пер.,
- 3-й Кипарисный пер.,
- ул. Горького,
- ул. Гастело,
- ул. Гранатная,
- пров. Джутовый,
- ул. Дубовая,
- пров. Конструкторский,
- пров. Москвин,
- ул. Профсоюзная,
- ул. Пшеничная,
- пров. Радиальный,
- ул. Радостная,
- ул. Святослава Рихтера,
- ул. Трудовых резервов,
- ул. Туристская,
- ул. Центральный аэропорт
Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.