Более полусотни улиц в Одессе останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: google

Сегодня, 8 августа, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 18:00

ул. Академика Заболотного, 44, 50, 52,

просп. Добровольского, 157,159,

ул. Семена Палия, 100,

ул. Академика Панкратовой 1 — 31А,

ул. Владимира Хавкина, 1 — 31,

ул. Геологическая 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б — 58, 13 — 53,

ул. Степная, 1 — 31, 2 — 20,

ул. Хуторская, 15 — 71, 32 — 40.

Где не будет света до 19:00

ул. Архитекторская, 12, 14, 14/1, 16, 16/1,

ул. Жемчужная, 1,

ул. Академика Королева 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122,

ул. Канатно, 1-а

ул. Проектируемая, 1-й

пров. Житомирский, 2-й

пров. Второй улице,

2-й пер. Шестой улицы,

3-й Житомирский пер.,

4-й Житомирский пер.,

5-я Улица,

6-я Улица,

ул. Академика Горького,

ул. Амурская,

ул. Учительская,

ул. Гаево,

ул. Дальняя,

ул. Житомирская,

пров. Житомирский,

ул. Капитана Гаврикова,

ул. Угловая,

ул. Самолетная,

ул. Овидиопольская,

пров. Овидиопольский,

Первый пер. 6-й улицы,

ул. Прирейковая,

ул. Путевой,

ул. Стекловая,

ул. Степана Разина,

ул. Тираспольская,

Тираспольское шоссе.

Где не будет света до 22:00

1-й Кипарисный пер.,

3-й Кипарисный пер.,

ул. Горького,

ул. Гастело,

ул. Гранатная,

пров. Джутовый,

ул. Дубовая,

пров. Конструкторский,

пров. Москвин,

ул. Профсоюзная,

ул. Пшеничная,

пров. Радиальный,

ул. Радостная,

ул. Святослава Рихтера,

ул. Трудовых резервов,

ул. Туристская,

ул. Центральный аэропорт

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.