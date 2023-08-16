Понад півсотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес
16 серпня 2023 13:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 16 серпня,75 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- пров. 2-й Морський,
- пров. Аркадіївський,
- вул. Аркадійська алея,
- вул. Каманіна,
- пров. Каманіна,
- вул. Кільцева,
- пров. Колективний,
- пров. Морехідний,
- пров. Морський,
- вул. Посмітного,
- пров. Університетський,
- вул. Бабеля,
- вул. Балківська,
- вул. Головківська,
- вул. Затишна,
- вул. Морська,
- вул. Отрадна,
- вул. Ясна.
Де не буде світла до 19:00
- 1 – 3 а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,
- пров. 1-й Офіцерський,
- вул. Ак. Глушко,
- вул. Довга,
- пров. Ліверпульський,
- вул. Левітана,
- Люстдорфська дор.,
- вул. Офіцерська,
- пров. Рибальський.,
- вул. С. Яхненка,
- вул. Ак. Панкратової,
- вул. В. Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Кругова,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська.
Де не буде світла до 22:00
- вул. 1-а Проектована,
- пров. 1 – 4й Житомирський,
- пров. 1 – 3й Кипарисний,
- пров. 2-й Другої вулиці,
- пров. 2-й Шостої вулиці,
- 5-а Вулиця,
- 6-а Вулиця,
- вул. Ак. Гаркавого,
- вул. Амурська,
- вул. Вчительська,
- вул. Гайова,
- вул. Гастело,
- вул. Гранатна,
- вул. Дальня,
- пров. Джутовий,
- вул. Дубова,
- вул. Житомирська,
- вул. Кап. Гаврікова,
- пров. Конструкторський,
- вул. Кутова,
- вул. Літакова,
- пров. Москвіна,
- вул. Овідіопольська,
- пров. Овідіопольський,
- пров. Перший 6-ї вулиці,
- вул. Прирейкова,
- вул. Профспілкова,
- вул. Путьова,
- пров. Пшенична
- пров. Радіальний,
- вул. Радісна,
- вул. Св. Ріхтера,
- вул. Стеклова,
- вул. С. Разіна,
- вул. Тираспольська,
- вул. Тираспольське шосе,
- вул. Трудових резервів,
- вул. Туристська,
- вул. Умова,
- вул. Ц. Аеропорт,
- вул. Армійська.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла читайте в матеріалі.