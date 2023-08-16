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Понад півсотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес

16 серпня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад півсотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 16 серпня,75 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. 2-й Морський, 
  • пров. Аркадіївський, 
  • вул. Аркадійська алея, 
  • вул. Каманіна, 
  • пров. Каманіна, 
  • вул. Кільцева, 
  • пров. Колективний, 
  • пров. Морехідний, 
  • пров. Морський,
  • вул. Посмітного, 
  • пров. Університетський, 
  • вул. Бабеля, 
  • вул. Балківська, 
  • вул. Головківська, 
  • вул. Затишна, 
  • вул. Морська, 
  • вул. Отрадна, 
  • вул. Ясна. 

Де не буде світла до 19:00

  • 1 – 3 а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 
  • пров. 1-й Офіцерський, 
  • вул. Ак. Глушко,
  • вул. Довга, 
  • пров. Ліверпульський, 
  • вул. Левітана, 
  • Люстдорфська дор., 
  • вул. Офіцерська, 
  • пров. Рибальський., 
  • вул. С. Яхненка, 
  • вул. Ак. Панкратової, 
  • вул. В. Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Кругова, 
  • вул. Степова, 
  • вул. Хутірська. 

Де не буде світла до 22:00

  • вул. 1-а Проектована, 
  • пров. 1 – 4й Житомирський, 
  • пров. 1 – 3й Кипарисний, 
  • пров. 2-й Другої вулиці, 
  • пров. 2-й Шостої вулиці, 
  • 5-а Вулиця, 
  • 6-а Вулиця, 
  • вул. Ак. Гаркавого, 
  • вул. Амурська, 
  • вул. Вчительська, 
  • вул. Гайова, 
  • вул. Гастело, 
  • вул. Гранатна, 
  • вул. Дальня, 
  • пров. Джутовий, 
  • вул. Дубова, 
  • вул. Житомирська, 
  • вул. Кап. Гаврікова, 
  • пров. Конструкторський, 
  • вул. Кутова, 
  • вул. Літакова, 
  • пров. Москвіна, 
  • вул. Овідіопольська, 
  • пров. Овідіопольський, 
  • пров. Перший 6-ї вулиці, 
  • вул. Прирейкова, 
  • вул. Профспілкова, 
  • вул. Путьова, 
  • пров. Пшенична
  • пров. Радіальний, 
  • вул. Радісна, 
  • вул. Св. Ріхтера, 
  • вул. Стеклова, 
  • вул. С. Разіна, 
  • вул. Тираспольська, 
  • вул. Тираспольське шосе, 
  • вул. Трудових резервів, 
  • вул. Туристська, 
  • вул. Умова, 
  • вул. Ц. Аеропорт, 
  • вул. Армійська.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла читайте в матеріалі

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