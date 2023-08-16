Понад півсотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня,75 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

пров. 2-й Морський,

пров. Аркадіївський,

вул. Аркадійська алея,

вул. Каманіна,

пров. Каманіна,

вул. Кільцева,

пров. Колективний,

пров. Морехідний,

пров. Морський,

вул. Посмітного,

пров. Університетський,

вул. Бабеля,

вул. Балківська,

вул. Головківська,

вул. Затишна,

вул. Морська,

вул. Отрадна,

вул. Ясна.

Де не буде світла до 19:00

1 – 3 а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,

пров. 1-й Офіцерський,

вул. Ак. Глушко,

вул. Довга,

пров. Ліверпульський,

вул. Левітана,

Люстдорфська дор.,

вул. Офіцерська,

пров. Рибальський.,

вул. С. Яхненка,

вул. Ак. Панкратової,

вул. В. Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Кругова,

вул. Степова,

вул. Хутірська.

Де не буде світла до 22:00

вул. 1-а Проектована,

пров. 1 – 4й Житомирський,

пров. 1 – 3й Кипарисний,

пров. 2-й Другої вулиці,

пров. 2-й Шостої вулиці,

5-а Вулиця,

6-а Вулиця,

вул. Ак. Гаркавого,

вул. Амурська,

вул. Вчительська,

вул. Гайова,

вул. Гастело,

вул. Гранатна,

вул. Дальня,

пров. Джутовий,

вул. Дубова,

вул. Житомирська,

вул. Кап. Гаврікова,

пров. Конструкторський,

вул. Кутова,

вул. Літакова,

пров. Москвіна,

вул. Овідіопольська,

пров. Овідіопольський,

пров. Перший 6-ї вулиці,

вул. Прирейкова,

вул. Профспілкова,

вул. Путьова,

пров. Пшенична

пров. Радіальний,

вул. Радісна,

вул. Св. Ріхтера,

вул. Стеклова,

вул. С. Разіна,

вул. Тираспольська,

вул. Тираспольське шосе,

вул. Трудових резервів,

вул. Туристська,

вул. Умова,

вул. Ц. Аеропорт,

вул. Армійська.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла читайте в матеріалі.