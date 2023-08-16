Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов
16 августа 2023 13:50
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 16 августа, 75 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- пров. 2-й Морской,
- пров. Аркадиевский,
- ул. Аркадийская аллея,
- ул. Команина,
- пров. Команина,
- ул. Кольцевая,
- пров. Коллективный,
- пров. Мореходный,
- пров. Морской,
- ул. Посмитного,
- пров. Университетский,
- ул. Бабель,
- ул. Балковская,
- ул. Головковская,
- ул. Уютная,
- ул. Морская,
- ул. Отрадно,
- ул. Ясно.
Где не будет света до 19:00
- 1–3-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр.,
- пров. 1-й Офицерский,
- ул. Ак. Глушко,
- ул. Долгая,
- пров. Ливерпульский,
- ул. Левитана,
- Люстдорфская взр.,
- ул. Офицерская,
- пров. Рыболовный.,
- ул. С. Яхненко,
- ул. Ак. Панкратовой,
- ул. В. Ховкина,
- ул. Геологическая,
- ул. Кругово,
- ул. Степная,
- ул. Хуторская.
Где не будет света до 22:00
- ул. 1-я Проектируемая,
- пров. 1 – 4й Житомирский,
- пров. 1 – 3й Кипарисный,
- пров. 2-й Второй улицы,
- пров. 2-й Шестой улицы,
- 5-я Улица,
- 6-я Улица,
- ул. Ак. Горького,
- ул. Амурская,
- ул. Учительская,
- ул. Гаево,
- ул. Гастело,
- ул. Гранатная,
- ул. Дальняя,
- пров. Джутовый,
- ул. Дубовая,
- ул. Житомирская,
- ул. Коп. Гаврикова,
- пров. Конструкторский,
- ул. Угловая,
- ул. Самолетная,
- пров. Москвина,
- ул. Овидиопольская,
- пров. Овидиопольский,
- пров. Первый 6-й улицы,
- ул. Прирейковая,
- ул. Профсоюзная,
- ул. Путевой,
- пров. Пшеничная
- пров. Радиальный,
- ул. Радостная,
- ул. Св. Рихтера,
- ул. Стекловая,
- ул. С. Разина,
- ул. Тираспольская,
- ул. Тираспольское шоссе,
- ул. Трудовых резервов,
- ул. Туристская,
- ул. Условие,
- ул. Ц. Аэропорт,
- ул. Армейская.
Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как не остаться без света читайте в материале.