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Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов

16 августа 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 16 августа, 75 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • пров. 2-й Морской,
  • пров. Аркадиевский,
  • ул. Аркадийская аллея,
  • ул. Команина,
  • пров. Команина,
  • ул. Кольцевая,
  • пров. Коллективный,
  • пров. Мореходный,
  • пров. Морской,
  • ул. Посмитного,
  • пров. Университетский,
  • ул. Бабель,
  • ул. Балковская,
  • ул. Головковская,
  • ул. Уютная,
  • ул. Морская,
  • ул. Отрадно,
  • ул. Ясно.

Где не будет света до 19:00

  • 1–3-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр.,
  • пров. 1-й Офицерский,
  • ул. Ак. Глушко,
  • ул. Долгая,
  • пров. Ливерпульский,
  • ул. Левитана,
  • Люстдорфская взр.,
  • ул. Офицерская,
  • пров. Рыболовный.,
  • ул. С. Яхненко,
  • ул. Ак. Панкратовой,
  • ул. В. Ховкина,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Кругово,
  • ул. Степная,
  • ул. Хуторская.

Где не будет света до 22:00

  • ул. 1-я Проектируемая,
  • пров. 1 – 4й Житомирский,
  • пров. 1 – 3й Кипарисный,
  • пров. 2-й Второй улицы,
  • пров. 2-й Шестой улицы,
  • 5-я Улица,
  • 6-я Улица,
  • ул. Ак. Горького,
  • ул. Амурская,
  • ул. Учительская,
  • ул. Гаево,
  • ул. Гастело,
  • ул. Гранатная,
  • ул. Дальняя,
  • пров. Джутовый,
  • ул. Дубовая,
  • ул. Житомирская,
  • ул. Коп. Гаврикова,
  • пров. Конструкторский,
  • ул. Угловая,
  • ул. Самолетная,
  • пров. Москвина,
  • ул. Овидиопольская,
  • пров. Овидиопольский,
  • пров. Первый 6-й улицы,
  • ул. Прирейковая,
  • ул. Профсоюзная,
  • ул. Путевой,
  • пров. Пшеничная
  • пров. Радиальный,
  • ул. Радостная,
  • ул. Св. Рихтера,
  • ул. Стекловая,
  • ул. С. Разина,
  • ул. Тираспольская,
  • ул. Тираспольское шоссе,
  • ул. Трудовых резервов,
  • ул. Туристская,
  • ул. Условие,
  • ул. Ц. Аэропорт,
  • ул. Армейская.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как не остаться без света читайте в материале.

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