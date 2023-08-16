Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 августа, 75 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

пров. 2-й Морской,

пров. Аркадиевский,

ул. Аркадийская аллея,

ул. Команина,

пров. Команина,

ул. Кольцевая,

пров. Коллективный,

пров. Мореходный,

пров. Морской,

ул. Посмитного,

пров. Университетский,

ул. Бабель,

ул. Балковская,

ул. Головковская,

ул. Уютная,

ул. Морская,

ул. Отрадно,

ул. Ясно.

Где не будет света до 19:00

1–3-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр.,

пров. 1-й Офицерский,

ул. Ак. Глушко,

ул. Долгая,

пров. Ливерпульский,

ул. Левитана,

Люстдорфская взр.,

ул. Офицерская,

пров. Рыболовный.,

ул. С. Яхненко,

ул. Ак. Панкратовой,

ул. В. Ховкина,

ул. Геологическая,

ул. Кругово,

ул. Степная,

ул. Хуторская.

Где не будет света до 22:00

ул. 1-я Проектируемая,

пров. 1 – 4й Житомирский,

пров. 1 – 3й Кипарисный,

пров. 2-й Второй улицы,

пров. 2-й Шестой улицы,

5-я Улица,

6-я Улица,

ул. Ак. Горького,

ул. Амурская,

ул. Учительская,

ул. Гаево,

ул. Гастело,

ул. Гранатная,

ул. Дальняя,

пров. Джутовый,

ул. Дубовая,

ул. Житомирская,

ул. Коп. Гаврикова,

пров. Конструкторский,

ул. Угловая,

ул. Самолетная,

пров. Москвина,

ул. Овидиопольская,

пров. Овидиопольский,

пров. Первый 6-й улицы,

ул. Прирейковая,

ул. Профсоюзная,

ул. Путевой,

пров. Пшеничная

пров. Радиальный,

ул. Радостная,

ул. Св. Рихтера,

ул. Стекловая,

ул. С. Разина,

ул. Тираспольская,

ул. Тираспольское шоссе,

ул. Трудовых резервов,

ул. Туристская,

ул. Условие,

ул. Ц. Аэропорт,

ул. Армейская.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как не остаться без света читайте в материале.