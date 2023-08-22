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Понад пів сотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес

22 серпня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад пів сотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 22 серпня, 56 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • проспект Небесної Сотні, 29 – 41,
  • вул. Балківська, 137, 139, 141, 
  • вул. Картамишевська, 40, 40/1, 
  • пров. Картамишевський, 2, 9, 
  • вул. Комітетська, 14а, 14Б, 14В, 
  • вул. Середня, 61.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Армійська, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1,
  • вул. Академіка Панкратової, 2 – 31, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10 – 58, 
  • вул. Степова, 1 – 31, 
  • вул. Хутірська, 15 – 71

Де не буде світла до 22:00

  • 1-а Проектована, 7А, 8А, 20, 
  • 1-й Житомирський провулок, 1, 3, 
  • 1-й Кипарисний провулок, 2, 4, 
  • 2-й Другої вулиці провулок, 1 – 12, 
  • 2-й Шостої вулиці провулок, 1 – 8А, 
  • 3-й Житомирський провулок, 1 – 6, 
  • 3-й Кипарисний провулок, 1 – 4, 
  • 4-й Житомирський провулок, 2 – 24, 
  • 5-а Вулиця, 1 – 24, 
  • 6-а Вулиця, 1 – 25, 
  • вул. Академіка Гаркавого, 1 – 48, 
  • вул. Амурська, 5, 5/2,
  • вул. Вчительська, 1 – 27, 
  • вул. Гайова, 1 – 23, 
  • вул. Гастело, 54 – 167, 
  • вул. Гранатна, 28 – 54, 
  • вул. Дальня, 1 – 32, 
  • пров. Джутовий, 1 – 10, 
  • вул. Дубова, 1 – 31, 
  • вул. Житомирська, 28 – 44, 
  • пров. Житомирський, 3, 5, 
  • вул. Капітана Гаврікова, 1 – 16, 
  • пров. Конструкторський, 1А – 11, 
  • вул. Кутова, 1 – 27, 
  • вул. Літакова, 1 – 18, 
  • пров. Москвіна, 1 – 12, 
  • вул. Овідіопольська, 13 – 45, 
  • пров. Овідіопольський, 1 –  7, 
  • пров. Перший 6-ї вулиці, 1А – 10А, 
  • вул. Прирейкова, 1 – 38, 
  • вул. Проектуєма, 1 – 20, 
  • вул. Профспілкова, 2 – 34, 
  • вул. Пшенична, 7 – 24, 
  • пров. Радіальний, 1 – 12, 
  • вул. Радісна, 32 –  54, 
  • вул. Святослава Ріхтера, 35 – 130, 
  • вул. Стеклова, 1 – 43, 
  • вул. Тираспольська, 124, 
  • вул. Тираспольське шосе, 24, 
  • вул. Трудових резервів, 1 – 10, 
  • вул. Туристська, 20 – 46, 
  • вул. Умова, 2 – 49, 
  • вул. Центральний аеропорт, 1 – 23.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі

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