Понад пів сотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес
22 серпня 2023 11:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 22 серпня, 56 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- проспект Небесної Сотні, 29 – 41,
- вул. Балківська, 137, 139, 141,
- вул. Картамишевська, 40, 40/1,
- пров. Картамишевський, 2, 9,
- вул. Комітетська, 14а, 14Б, 14В,
- вул. Середня, 61.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Армійська, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1,
- вул. Академіка Панкратової, 2 – 31,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10 – 58,
- вул. Степова, 1 – 31,
- вул. Хутірська, 15 – 71
Де не буде світла до 22:00
- 1-а Проектована, 7А, 8А, 20,
- 1-й Житомирський провулок, 1, 3,
- 1-й Кипарисний провулок, 2, 4,
- 2-й Другої вулиці провулок, 1 – 12,
- 2-й Шостої вулиці провулок, 1 – 8А,
- 3-й Житомирський провулок, 1 – 6,
- 3-й Кипарисний провулок, 1 – 4,
- 4-й Житомирський провулок, 2 – 24,
- 5-а Вулиця, 1 – 24,
- 6-а Вулиця, 1 – 25,
- вул. Академіка Гаркавого, 1 – 48,
- вул. Амурська, 5, 5/2,
- вул. Вчительська, 1 – 27,
- вул. Гайова, 1 – 23,
- вул. Гастело, 54 – 167,
- вул. Гранатна, 28 – 54,
- вул. Дальня, 1 – 32,
- пров. Джутовий, 1 – 10,
- вул. Дубова, 1 – 31,
- вул. Житомирська, 28 – 44,
- пров. Житомирський, 3, 5,
- вул. Капітана Гаврікова, 1 – 16,
- пров. Конструкторський, 1А – 11,
- вул. Кутова, 1 – 27,
- вул. Літакова, 1 – 18,
- пров. Москвіна, 1 – 12,
- вул. Овідіопольська, 13 – 45,
- пров. Овідіопольський, 1 – 7,
- пров. Перший 6-ї вулиці, 1А – 10А,
- вул. Прирейкова, 1 – 38,
- вул. Проектуєма, 1 – 20,
- вул. Профспілкова, 2 – 34,
- вул. Пшенична, 7 – 24,
- пров. Радіальний, 1 – 12,
- вул. Радісна, 32 – 54,
- вул. Святослава Ріхтера, 35 – 130,
- вул. Стеклова, 1 – 43,
- вул. Тираспольська, 124,
- вул. Тираспольське шосе, 24,
- вул. Трудових резервів, 1 – 10,
- вул. Туристська, 20 – 46,
- вул. Умова, 2 – 49,
- вул. Центральний аеропорт, 1 – 23.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.