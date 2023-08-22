Понад пів сотні вулиць в Одесі залишились без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, 56 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

проспект Небесної Сотні, 29 – 41,

вул. Балківська, 137, 139, 141,

вул. Картамишевська, 40, 40/1,

пров. Картамишевський, 2, 9,

вул. Комітетська, 14а, 14Б, 14В,

вул. Середня, 61.

Де не буде світла до 19:00

вул. Армійська, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1,

вул. Академіка Панкратової, 2 – 31,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10 – 58,

вул. Степова, 1 – 31,

вул. Хутірська, 15 – 71

Де не буде світла до 22:00

1-а Проектована, 7А, 8А, 20,

1-й Житомирський провулок, 1, 3,

1-й Кипарисний провулок, 2, 4,

2-й Другої вулиці провулок, 1 – 12,

2-й Шостої вулиці провулок, 1 – 8А,

3-й Житомирський провулок, 1 – 6,

3-й Кипарисний провулок, 1 – 4,

4-й Житомирський провулок, 2 – 24,

5-а Вулиця, 1 – 24,

6-а Вулиця, 1 – 25,

вул. Академіка Гаркавого, 1 – 48,

вул. Амурська, 5, 5/2,

вул. Вчительська, 1 – 27,

вул. Гайова, 1 – 23,

вул. Гастело, 54 – 167,

вул. Гранатна, 28 – 54,

вул. Дальня, 1 – 32,

пров. Джутовий, 1 – 10,

вул. Дубова, 1 – 31,

вул. Житомирська, 28 – 44,

пров. Житомирський, 3, 5,

вул. Капітана Гаврікова, 1 – 16,

пров. Конструкторський, 1А – 11,

вул. Кутова, 1 – 27,

вул. Літакова, 1 – 18,

пров. Москвіна, 1 – 12,

вул. Овідіопольська, 13 – 45,

пров. Овідіопольський, 1 – 7,

пров. Перший 6-ї вулиці, 1А – 10А,

вул. Прирейкова, 1 – 38,

вул. Проектуєма, 1 – 20,

вул. Профспілкова, 2 – 34,

вул. Пшенична, 7 – 24,

пров. Радіальний, 1 – 12,

вул. Радісна, 32 – 54,

вул. Святослава Ріхтера, 35 – 130,

вул. Стеклова, 1 – 43,

вул. Тираспольська, 124,

вул. Тираспольське шосе, 24,

вул. Трудових резервів, 1 – 10,

вул. Туристська, 20 – 46,

вул. Умова, 2 – 49,

вул. Центральний аеропорт, 1 – 23.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.