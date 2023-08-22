Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 августа, 56 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

проспект Небесной Сотни, 29 – 41,

ул. Балковская, 137, 139, 141,

ул. Картамышевская, 40, 40/1,

пров. Картамышевский, 2, 9,

ул. Комитетская, 14а, 14Б, 14В,

ул. Средняя, 61.

Где не будет света до 19:00

ул. Армейская, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1,

ул. Академика Панкратовой, 2 – 31,

ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10 – 58,

ул. Степная, 1 – 31,

ул. Хуторская, 15 – 71

Где не будет света до 22:00

1-я Проектируемая, 7А, 8А, 20,

1-й Житомирский переулок, 1, 3,

1-й Кипарисный переулок, 2, 4,

2-й Второй улицы переулок, 1 – 12,

2-й Шестой улице переулок, 1 – 8А,

3-й Житомирский переулок, 1 – 6,

3-й Кипарисный переулок, 1 – 4,

4-й Житомирский переулок, 2 – 24,

5-я Улица, 1 – 24,

6-я Улица, 1 – 25,

ул. Академика Горького, 1 – 48,

ул. Амурская, 5, 5/2,

ул. Учительская, 1 – 27,

ул. Гаевая, 1 – 23,

ул. Гастело, 54 – 167,

ул. Гранатная, 28 – 54,

ул. Дальняя, 1 – 32,

пров. Джутовый, 1 – 10,

ул. Дубовая, 1 – 31,

ул. Житомирская, 28 – 44,

пров. Житомирский, 3, 5,

ул. Капитана Гаврикова, 1 – 16,

пров. Конструкторский, 1А – 11,

ул. Угловая, 1 – 27,

ул. Самолетная, 1 – 18,

пров. Москвина, 1 – 12,

ул. Овидиопольская, 13 – 45,

пров. Овидиопольский, 1 – 7,

пров. Первый 6-й улицы, 1А – 10А,

ул. Прирейковая, 1 – 38,

ул. Проектируемая, 1 – 20,

ул. Профсоюзная, 2 – 34,

ул. Пшеничная, 7 – 24,

пров. Радиальный, 1 – 12,

ул. Радостная, 32 – 54,

ул. Святослава Рихтера, 35 – 130,

ул. Стекловая, 1 – 43,

ул. Тираспольская, 124,

ул. Тираспольское шоссе, 24,

ул. Трудовых резервов, 1 – 10,

ул. Туристская, 20 – 46,

ул. Условие, 2 – 49,

ул. Центральный аэропорт, 1 – 23.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30°C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.