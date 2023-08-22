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Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов

22 августа 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 22 августа, 56 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • проспект Небесной Сотни, 29 – 41,
  • ул. Балковская, 137, 139, 141,
  • ул. Картамышевская, 40, 40/1,
  • пров. Картамышевский, 2, 9,
  • ул. Комитетская, 14а, 14Б, 14В,
  • ул. Средняя, 61.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Армейская, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1,
  • ул. Академика Панкратовой, 2 – 31,
  • ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10 – 58,
  • ул. Степная, 1 – 31,
  • ул. Хуторская, 15 – 71

Где не будет света до 22:00

  • 1-я Проектируемая, 7А, 8А, 20,
  • 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
  • 1-й Кипарисный переулок, 2, 4,
  • 2-й Второй улицы переулок, 1 – 12,
  • 2-й Шестой улице переулок, 1 – 8А,
  • 3-й Житомирский переулок, 1 – 6,
  • 3-й Кипарисный переулок, 1 – 4,
  • 4-й Житомирский переулок, 2 – 24,
  • 5-я Улица, 1 – 24,
  • 6-я Улица, 1 – 25,
  • ул. Академика Горького, 1 – 48,
  • ул. Амурская, 5, 5/2,
  • ул. Учительская, 1 – 27,
  • ул. Гаевая, 1 – 23,
  • ул. Гастело, 54 – 167,
  • ул. Гранатная, 28 – 54,
  • ул. Дальняя, 1 – 32,
  • пров. Джутовый, 1 – 10,
  • ул. Дубовая, 1 – 31,
  • ул. Житомирская, 28 – 44,
  • пров. Житомирский, 3, 5,
  • ул. Капитана Гаврикова, 1 – 16,
  • пров. Конструкторский, 1А – 11,
  • ул. Угловая, 1 – 27,
  • ул. Самолетная, 1 – 18,
  • пров. Москвина, 1 – 12,
  • ул. Овидиопольская, 13 – 45,
  • пров. Овидиопольский, 1 – 7,
  • пров. Первый 6-й улицы, 1А – 10А,
  • ул. Прирейковая, 1 – 38,
  • ул. Проектируемая, 1 – 20,
  • ул. Профсоюзная, 2 – 34,
  • ул. Пшеничная, 7 – 24,
  • пров. Радиальный, 1 – 12,
  • ул. Радостная, 32 – 54,
  • ул. Святослава Рихтера, 35 – 130,
  • ул. Стекловая, 1 – 43,
  • ул. Тираспольская, 124,
  • ул. Тираспольское шоссе, 24,
  • ул. Трудовых резервов, 1 – 10,
  • ул. Туристская, 20 – 46,
  • ул. Условие, 2 – 49,
  • ул. Центральный аэропорт, 1 – 23.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30°C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.

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