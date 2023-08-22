Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов
22 августа 2023 11:50
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 22 августа, 56 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- проспект Небесной Сотни, 29 – 41,
- ул. Балковская, 137, 139, 141,
- ул. Картамышевская, 40, 40/1,
- пров. Картамышевский, 2, 9,
- ул. Комитетская, 14а, 14Б, 14В,
- ул. Средняя, 61.
Где не будет света до 19:00
- ул. Армейская, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1,
- ул. Академика Панкратовой, 2 – 31,
- ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 10 – 58,
- ул. Степная, 1 – 31,
- ул. Хуторская, 15 – 71
Где не будет света до 22:00
- 1-я Проектируемая, 7А, 8А, 20,
- 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
- 1-й Кипарисный переулок, 2, 4,
- 2-й Второй улицы переулок, 1 – 12,
- 2-й Шестой улице переулок, 1 – 8А,
- 3-й Житомирский переулок, 1 – 6,
- 3-й Кипарисный переулок, 1 – 4,
- 4-й Житомирский переулок, 2 – 24,
- 5-я Улица, 1 – 24,
- 6-я Улица, 1 – 25,
- ул. Академика Горького, 1 – 48,
- ул. Амурская, 5, 5/2,
- ул. Учительская, 1 – 27,
- ул. Гаевая, 1 – 23,
- ул. Гастело, 54 – 167,
- ул. Гранатная, 28 – 54,
- ул. Дальняя, 1 – 32,
- пров. Джутовый, 1 – 10,
- ул. Дубовая, 1 – 31,
- ул. Житомирская, 28 – 44,
- пров. Житомирский, 3, 5,
- ул. Капитана Гаврикова, 1 – 16,
- пров. Конструкторский, 1А – 11,
- ул. Угловая, 1 – 27,
- ул. Самолетная, 1 – 18,
- пров. Москвина, 1 – 12,
- ул. Овидиопольская, 13 – 45,
- пров. Овидиопольский, 1 – 7,
- пров. Первый 6-й улицы, 1А – 10А,
- ул. Прирейковая, 1 – 38,
- ул. Проектируемая, 1 – 20,
- ул. Профсоюзная, 2 – 34,
- ул. Пшеничная, 7 – 24,
- пров. Радиальный, 1 – 12,
- ул. Радостная, 32 – 54,
- ул. Святослава Рихтера, 35 – 130,
- ул. Стекловая, 1 – 43,
- ул. Тираспольская, 124,
- ул. Тираспольское шоссе, 24,
- ул. Трудовых резервов, 1 – 10,
- ул. Туристская, 20 – 46,
- ул. Условие, 2 – 49,
- ул. Центральный аэропорт, 1 – 23.
Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30°C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.