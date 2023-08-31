В Одесі не буде світла через ремонті роботи

Понад пів сотні вулиць в Одесі залишилися без світла: перелік адрес
31 серпня 2023 13:40
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 31 серпня, в Одесі масове відключення світла у різних районах міста. Тисячі абонентів залишилися без електропостачання через аварійно-відновлювальні роботи ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Південний РЕМ:
- вул. Амундсена, 58-83/8,
- вул. Магнітогорська,18, 20, 24, 26, 28,
- пров. Маячний, 1/1,
- вул. Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
- вул. Художника Федорова,1-37.
Роботи планують завершити до 14:00.
- вул. Авдєєва-Чорноморського, 1-21,
- пров. Аркадіївський, 9/1,
- вул. Бернардацці, 5-37,
- пров. Кордонний, 16-37а,
- вул. Окружна, 20в,
- вул. Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,
- Фонтанська дорога, 36, 36б, 71/3, 73/75, 75,
- просп. Свободи, 32,36.
Роботи планують завершити до 19:00.
Центральний РЕМ:
- вул. 1-а Приміська, 1-37а,
- вул. 1-а Степова,1-40а,
- вул. 2-а Приміська, 1-65,
- вул. 2-а Приміська, 10-56,
- вул. 4-а Приміська, 1-95,
- вул. 7-а Степова, 20, 20/1, 22,
- вул. Авіаційна, 38-58,
- вул. Бреуса, 4-88,
- вул. Вронського, 1-63а,
- вул. Гранатна, 1-25,
- пров. Гранатний, 2-8/1,
- вул. Єліна, 28,
- вул. Зелена, 1-42,
- вул. Квітнева, 1-19,
- вул. Кондренко, 1а-79а,
- вул. Кордонна, 3а-38а,
- пров. Кордонний,1-35,
- вул. Корнюшина, 2-10,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- вул. Краснова, 2а,
- вул. Кристаловського, 1а, 3, 26,
- Люстдорфська дорога,11,
- пров. Малиновський,7,
- вул. Малиновського Маршала, 79-152,
- вул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
- вул. Мінська, 7-30,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1б-26,
- пров. Пілотний, 1-9,
- вул. Святослава Ріхтера, 8-42,
- вул. Сільська, 7-34,
- вул. Скворцова, 24-51,
- вул. Спартаківська, 1-63,
- пров. Спартаківський, 1-33,
- вул. Текстильників, 1а-14а,
- вул. Тетяни Тесс, 60а,
- вул. Тіниста, 9/12,
- вул. Туристська, 1-19,
- пров. Туристський, 2-12б,
- пров. Фруктовий, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Роботи планують завершити до 17:00.
- пров. 2-й Східчастий, 1-9г,
- вул. Амвросія Бучми, 3-29,
- вул. Ангарська, 1-37,
- вул.. Бородінська, 104-153,
- пров. Бородінський, 3-9,
- вул. Братська, 1-14,
- вул. Дунайська, 1-36,
- вул. Казанська, 1-25,
- вул. Кузнечна, 55а,
- вул. Курганська, 1-20,
- вул. Магістральна, 84а-122,
- вул.. Миколи Аркаса, 1-164,
- вул. Нескучна, 1а-50,
- вул.Озерна, 1-13,
- вул. Патріотична, 107-160,
- вул. Петра Лещенка, 2-107,
- вул. Північна вул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Роботи планують завершити до 19:00.
Північний РЕМ:
- вул. Марсельська, 23,
- вул. Ростовська, 6,
- вул. Академіка Панкратової, 131а,
- вул. В. Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Кругова,10б-58,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хутірська,15-71.
Роботи планують завершити до 19:00.
Нагадаємо, в Одеській області розпочалася підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.