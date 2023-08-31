В Одесі не буде світла через ремонті роботи

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 31 серпня, в Одесі масове відключення світла у різних районах міста. Тисячі абонентів залишилися без електропостачання через аварійно-відновлювальні роботи ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

вул. Амундсена, 58-83/8,

вул. Магнітогорська,18, 20, 24, 26, 28,

пров. Маячний, 1/1,

вул. Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а,

вул. Художника Федорова,1-37.

Роботи планують завершити до 14:00.

вул. Авдєєва-Чорноморського, 1-21,

пров. Аркадіївський, 9/1,

вул. Бернардацці, 5-37,

пров. Кордонний, 16-37а,

вул. Окружна, 20в,

вул. Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,

Фонтанська дорога, 36, 36б, 71/3, 73/75, 75,

просп. Свободи, 32,36.

Роботи планують завершити до 19:00.

Центральний РЕМ:

вул. 1-а Приміська, 1-37а,

вул. 1-а Степова,1-40а,

вул. 2-а Приміська, 1-65,

вул. 2-а Приміська, 10-56,

вул. 4-а Приміська, 1-95,

вул. 7-а Степова, 20, 20/1, 22,

вул. Авіаційна, 38-58,

вул. Бреуса, 4-88,

вул. Вронського, 1-63а,

вул. Гранатна, 1-25,

пров. Гранатний, 2-8/1,

вул. Єліна, 28,

вул. Зелена, 1-42,

вул. Квітнева, 1-19,

вул. Кондренко, 1а-79а,

вул. Кордонна, 3а-38а,

пров. Кордонний,1-35,

вул. Корнюшина, 2-10,

пров. Короткий, 2, 3, 4,

вул. Краснова, 2а,

вул. Кристаловського, 1а, 3, 26,

Люстдорфська дорога,11,

пров. Малиновський,7,

вул. Малиновського Маршала, 79-152,

вул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,

вул. Мінська, 7-30,

пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4,

пров. Парашутний, 1б-26,

пров. Пілотний, 1-9,

вул. Святослава Ріхтера, 8-42,

вул. Сільська, 7-34,

вул. Скворцова, 24-51,

вул. Спартаківська, 1-63,

пров. Спартаківський, 1-33,

вул. Текстильників, 1а-14а,

вул. Тетяни Тесс, 60а,

вул. Тіниста, 9/12,

вул. Туристська, 1-19,

пров. Туристський, 2-12б,

пров. Фруктовий, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Роботи планують завершити до 17:00.

пров. 2-й Східчастий, 1-9г,

вул. Амвросія Бучми, 3-29,

вул. Ангарська, 1-37,

вул.. Бородінська, 104-153,

пров. Бородінський, 3-9,

вул. Братська, 1-14,

вул. Дунайська, 1-36,

вул. Казанська, 1-25,

вул. Кузнечна, 55а,

вул. Курганська, 1-20,

вул. Магістральна, 84а-122,

вул.. Миколи Аркаса, 1-164,

вул. Нескучна, 1а-50,

вул.Озерна, 1-13,

вул. Патріотична, 107-160,

вул. Петра Лещенка, 2-107,

вул. Північна вул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Роботи планують завершити до 19:00.

Північний РЕМ:

вул. Марсельська, 23,

вул. Ростовська, 6,

вул. Академіка Панкратової, 131а,

вул. В. Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Кругова,10б-58,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хутірська,15-71.

Роботи планують завершити до 19:00.

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.