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Понад пів сотні вулиць в Одесі залишилися без світла: перелік адрес

31 серпня 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі не буде світла через ремонті роботи
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 серпня, в Одесі масове відключення світла у різних районах міста. Тисячі абонентів залишилися без електропостачання через аварійно-відновлювальні роботи ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ: 

  • вул. Амундсена, 58-83/8,
  • вул. Магнітогорська,18, 20, 24, 26, 28,
  • пров. Маячний, 1/1,
  • вул. Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
  • вул. Художника Федорова,1-37.

Роботи планують завершити до 14:00.

  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 1-21,
  • пров. Аркадіївський, 9/1,
  • вул. Бернардацці, 5-37,
  • пров. Кордонний, 16-37а,  
  • вул. Окружна, 20в,
  • вул. Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,
  • Фонтанська дорога, 36, 36б, 71/3, 73/75, 75,
  • просп. Свободи, 32,36.

Роботи планують завершити до 19:00.

Центральний РЕМ: 

  • вул. 1-а Приміська, 1-37а,
  • вул. 1-а Степова,1-40а,
  • вул. 2-а Приміська, 1-65,  
  • вул. 2-а Приміська, 10-56,
  • вул. 4-а Приміська, 1-95,
  • вул. 7-а Степова, 20, 20/1, 22,
  • вул. Авіаційна, 38-58,
  • вул. Бреуса, 4-88,
  • вул. Вронського, 1-63а,
  • вул. Гранатна, 1-25,  
  • пров. Гранатний, 2-8/1,  
  • вул. Єліна, 28,
  • вул. Зелена, 1-42,
  • вул. Квітнева, 1-19,  
  • вул. Кондренко, 1а-79а,
  • вул. Кордонна, 3а-38а, 
  • пров. Кордонний,1-35,
  • вул. Корнюшина, 2-10,
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • вул. Краснова, 2а,
  • вул. Кристаловського, 1а, 3, 26,
  • Люстдорфська дорога,11,
  • пров. Малиновський,7,
  • вул. Малиновського Маршала, 79-152,
  • вул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,  
  • вул. Мінська, 7-30,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1б-26,
  • пров. Пілотний, 1-9,
  • вул. Святослава Ріхтера, 8-42,  
  • вул. Сільська, 7-34,  
  • вул. Скворцова, 24-51,
  • вул. Спартаківська, 1-63,
  • пров. Спартаківський, 1-33,
  • вул. Текстильників, 1а-14а,  
  • вул. Тетяни Тесс, 60а,
  • вул. Тіниста, 9/12,
  • вул. Туристська, 1-19,
  • пров. Туристський, 2-12б,  
  • пров. Фруктовий, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Роботи планують завершити до 17:00.

  • пров. 2-й Східчастий, 1-9г,  
  • вул. Амвросія Бучми, 3-29,  
  • вул. Ангарська, 1-37,
  • вул.. Бородінська, 104-153,
  • пров. Бородінський, 3-9,
  • вул. Братська, 1-14,
  • вул. Дунайська, 1-36,  
  • вул. Казанська, 1-25,
  • вул. Кузнечна, 55а,
  • вул. Курганська, 1-20,  
  • вул. Магістральна, 84а-122,  
  • вул.. Миколи Аркаса, 1-164,  
  • вул. Нескучна, 1а-50,
  • вул.Озерна, 1-13,
  • вул. Патріотична, 107-160,  
  • вул. Петра Лещенка, 2-107,  
  • вул. Північна вул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Роботи планують завершити до 19:00.

Північний РЕМ: 

  • вул. Марсельська, 23,
  • вул. Ростовська, 6,
  • вул. Академіка Панкратової, 131а,  
  • вул. В. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Кругова,10б-58,  
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Хутірська,15-71.

Роботи планують завершити до 19:00.

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.

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