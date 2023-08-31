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Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов

31 августа 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе не будет света из-за ремонта работы
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 августа, в Одессе массовое отключение света в разных районах города. Тысячи абонентов остались без электроснабжения из-за аварийно-восстановительных работ ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • ул. Амундсена, 58-83/8,
  • ул. Магнитогорская,18, 20, 24, 26, 28,
  • пер. Маячный, 1/1,
  • ул. Николая Гумилева, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
  • ул. Художника Фёдорова,1-37.

Работы планируют завершить к 14:00.

  • ул. Авдеева-Черноморского, 1-21,
  • пер. Аркадиевский, 9/1,
  • ул. Бернардацци, 5-37,
  • пер. Граничный, 16-37а,
  • ул. Окружная, 20в,
  • ул. Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,
  • Фонтанская дорога, 36, 36б, 71/3, 73/75, 75,
  • просп. Свободы, 32,36.

Работы планируют завершить к 19:00.

Центральный РЭС:

  • ул. 1-я Пригородная, 1-37а,
  • ул. 1-я Степная,1-40а,
  • ул. 2-я Пригородная, 1-65,
  • ул. 2-я Пригородная, 10-56,
  • ул. 4-я Пригородная, 1-95,
  • ул. 7-я Степная, 20, 20/1, 22,
  • ул. Авиационная, 38-58,
  • ул. Бреуса, 4-88,
  • ул. Вронского, 1-63а,
  • ул. Гранатная, 1-25,
  • пер. Гранатный, 2-8/1,
  • ул. Елина, 28,
  • ул. Зеленая, 1-42,
  • ул. Апрельская, 1-19,
  • ул. Кондренко, 1а-79а,
  • ул. Граничная, 3а-38а,
  • пер. Граничный,1-35,
  • ул. Корнюшина, 2-10,
  • пер. Короткий, 2, 3, 4,
  • ул. Краснова, 2а,
  • ул. Кристаловского, 1а, 3, 26,
  • Люстдорфская дорога,11,
  • пер. Малиновский,7,
  • ул. Малиновского Маршала, 79-152,
  • ул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
  • ул. Минская, 7-30,
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
  • пер. Парашютный, 1б-26,
  • пер. Пилотный, 1-9,
  • ул. Святослава Рихтера, 8-42,
  • ул. Сельская, 7-34,
  • ул. Скворцова, 24-51,
  • ул. Спартаковская, 1-63,
  • пер. Спартаковский, 1-33,
  • ул. Текстильщиков, 1а-14а,
  • ул. Татьяны Тесс, 60а,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • ул. Туристская, 1-19,
  • пер. Туристский, 2-12б,
  • пер. Фруктовая, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Работы планируют завершить к 17:00.

  • пер. 2-й Ступенчатый, 1-9г,
  • ул. Амвросия Бучмы, 3-29,
  • ул. Ангарская, 1-37,
  • ул. Бородинская, 104-153,
  • пер. Бородинский, 3-9,
  • ул. Братская, 1-14,
  • ул. Дунайская, 1-36,
  • ул. Казанская, 1-25,
  • ул. Кузнечная, 55а,
  • ул. Курганская, 1-20,
  • ул. Магистральная, 84а-122,
  • ул. Николая Аркаса, 1-164,
  • ул. Нескучная, 1а-50,
  • ул. Озерная, 1-13,
  • ул. Патриотическая, 107-160,
  • ул. Петра Лещенко, 2-107,
  • ул. Северная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

  • ул. Марсельская, 23,
  • ул. Ростовская, 6,
  • ул. Академика Панкратовой, 131а,
  • ул. В. Ховкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • ул. Круговая,10б-58,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская,15-71.

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, в Одесской области началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В общинах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.

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