В Одессе не будет света из-за ремонта работы

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 31 августа, в Одессе массовое отключение света в разных районах города. Тысячи абонентов остались без электроснабжения из-за аварийно-восстановительных работ ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Амундсена, 58-83/8,

ул. Магнитогорская,18, 20, 24, 26, 28,

пер. Маячный, 1/1,

ул. Николая Гумилева, 1, 1а, 2, 2а, 4а,

ул. Художника Фёдорова,1-37.

Работы планируют завершить к 14:00.

ул. Авдеева-Черноморского, 1-21,

пер. Аркадиевский, 9/1,

ул. Бернардацци, 5-37,

пер. Граничный, 16-37а,

ул. Окружная, 20в,

ул. Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,

Фонтанская дорога, 36, 36б, 71/3, 73/75, 75,

просп. Свободы, 32,36.

Работы планируют завершить к 19:00.

Центральный РЭС:

ул. 1-я Пригородная, 1-37а,

ул. 1-я Степная,1-40а,

ул. 2-я Пригородная, 1-65,

ул. 2-я Пригородная, 10-56,

ул. 4-я Пригородная, 1-95,

ул. 7-я Степная, 20, 20/1, 22,

ул. Авиационная, 38-58,

ул. Бреуса, 4-88,

ул. Вронского, 1-63а,

ул. Гранатная, 1-25,

пер. Гранатный, 2-8/1,

ул. Елина, 28,

ул. Зеленая, 1-42,

ул. Апрельская, 1-19,

ул. Кондренко, 1а-79а,

ул. Граничная, 3а-38а,

пер. Граничный,1-35,

ул. Корнюшина, 2-10,

пер. Короткий, 2, 3, 4,

ул. Краснова, 2а,

ул. Кристаловского, 1а, 3, 26,

Люстдорфская дорога,11,

пер. Малиновский,7,

ул. Малиновского Маршала, 79-152,

ул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,

ул. Минская, 7-30,

пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4,

пер. Парашютный, 1б-26,

пер. Пилотный, 1-9,

ул. Святослава Рихтера, 8-42,

ул. Сельская, 7-34,

ул. Скворцова, 24-51,

ул. Спартаковская, 1-63,

пер. Спартаковский, 1-33,

ул. Текстильщиков, 1а-14а,

ул. Татьяны Тесс, 60а,

ул. Тенистая, 9/12,

ул. Туристская, 1-19,

пер. Туристский, 2-12б,

пер. Фруктовая, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Работы планируют завершить к 17:00.

пер. 2-й Ступенчатый, 1-9г,

ул. Амвросия Бучмы, 3-29,

ул. Ангарская, 1-37,

ул. Бородинская, 104-153,

пер. Бородинский, 3-9,

ул. Братская, 1-14,

ул. Дунайская, 1-36,

ул. Казанская, 1-25,

ул. Кузнечная, 55а,

ул. Курганская, 1-20,

ул. Магистральная, 84а-122,

ул. Николая Аркаса, 1-164,

ул. Нескучная, 1а-50,

ул. Озерная, 1-13,

ул. Патриотическая, 107-160,

ул. Петра Лещенко, 2-107,

ул. Северная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

ул. Марсельская, 23,

ул. Ростовская, 6,

ул. Академика Панкратовой, 131а,

ул. В. Ховкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Круговая,10б-58,

ул. Степная, 1-31,

ул. Хуторская,15-71.

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, в Одесской области началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В общинах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.