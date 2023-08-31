В Одессе не будет света из-за ремонта работы

Более полусотни улиц в Одессе остались без света: список адресов
31 августа 2023 13:40
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
Сегодня, 31 августа, в Одессе массовое отключение света в разных районах города. Тысячи абонентов остались без электроснабжения из-за аварийно-восстановительных работ ДТЭК.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света
Южный РЭС:
- ул. Амундсена, 58-83/8,
- ул. Магнитогорская,18, 20, 24, 26, 28,
- пер. Маячный, 1/1,
- ул. Николая Гумилева, 1, 1а, 2, 2а, 4а,
- ул. Художника Фёдорова,1-37.
Работы планируют завершить к 14:00.
- ул. Авдеева-Черноморского, 1-21,
- пер. Аркадиевский, 9/1,
- ул. Бернардацци, 5-37,
- пер. Граничный, 16-37а,
- ул. Окружная, 20в,
- ул. Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,
- Фонтанская дорога, 36, 36б, 71/3, 73/75, 75,
- просп. Свободы, 32,36.
Работы планируют завершить к 19:00.
Центральный РЭС:
- ул. 1-я Пригородная, 1-37а,
- ул. 1-я Степная,1-40а,
- ул. 2-я Пригородная, 1-65,
- ул. 2-я Пригородная, 10-56,
- ул. 4-я Пригородная, 1-95,
- ул. 7-я Степная, 20, 20/1, 22,
- ул. Авиационная, 38-58,
- ул. Бреуса, 4-88,
- ул. Вронского, 1-63а,
- ул. Гранатная, 1-25,
- пер. Гранатный, 2-8/1,
- ул. Елина, 28,
- ул. Зеленая, 1-42,
- ул. Апрельская, 1-19,
- ул. Кондренко, 1а-79а,
- ул. Граничная, 3а-38а,
- пер. Граничный,1-35,
- ул. Корнюшина, 2-10,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- ул. Краснова, 2а,
- ул. Кристаловского, 1а, 3, 26,
- Люстдорфская дорога,11,
- пер. Малиновский,7,
- ул. Малиновского Маршала, 79-152,
- ул. Маршала Бабаджаняна, 30-54,
- ул. Минская, 7-30,
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
- пер. Парашютный, 1б-26,
- пер. Пилотный, 1-9,
- ул. Святослава Рихтера, 8-42,
- ул. Сельская, 7-34,
- ул. Скворцова, 24-51,
- ул. Спартаковская, 1-63,
- пер. Спартаковский, 1-33,
- ул. Текстильщиков, 1а-14а,
- ул. Татьяны Тесс, 60а,
- ул. Тенистая, 9/12,
- ул. Туристская, 1-19,
- пер. Туристский, 2-12б,
- пер. Фруктовая, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Работы планируют завершить к 17:00.
- пер. 2-й Ступенчатый, 1-9г,
- ул. Амвросия Бучмы, 3-29,
- ул. Ангарская, 1-37,
- ул. Бородинская, 104-153,
- пер. Бородинский, 3-9,
- ул. Братская, 1-14,
- ул. Дунайская, 1-36,
- ул. Казанская, 1-25,
- ул. Кузнечная, 55а,
- ул. Курганская, 1-20,
- ул. Магистральная, 84а-122,
- ул. Николая Аркаса, 1-164,
- ул. Нескучная, 1а-50,
- ул. Озерная, 1-13,
- ул. Патриотическая, 107-160,
- ул. Петра Лещенко, 2-107,
- ул. Северная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Работы планируют завершить к 19:00.
Северный РЭС:
- ул. Марсельская, 23,
- ул. Ростовская, 6,
- ул. Академика Панкратовой, 131а,
- ул. В. Ховкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
- ул. Круговая,10б-58,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Хуторская,15-71.
Работы планируют завершить к 19:00.
Напомним, в Одесской области началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В общинах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.