Головна Одеса Понад сто днів без відступу — як бригада з Одеси утримувала позицію

Понад сто днів без відступу — як бригада з Одеси утримувала позицію

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 11:05
122 бригада ТрО: понад 100 днів на позиції, роль БпЛА та роботів
Воїни, які утримували понад сто днів позицію. Фото: 122 окрема бригада Сил територіальної оборони

Бійці 122-ї окремої бригади територіальної оборони розповіли, як понад сто днів тримали позицію під майже безперервними ударами артилерії, FPV і штурмових груп. У підрозділах кажуть, що вистояти допомогли піхота, оператори БпЛА та наземні роботизовані комплекси, які беруть на себе найризикованіші завдання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на 122 окрему бригаду Сил територіальної оборони.

Читайте також:

Били безперервно

Піхотинець 4-го батальйону 122-ї бригади ТрО на псевдо "Мураха" згадує, що їхня позиція трималася понад сто днів у режимі постійного тиску з боку російських військ. За його словами, противник "працював майже безперервно" і застосовував різні засоби ураження, але підрозділ не відступив з рубежу.

"Нещодавно ми вийшли з позиції, яку утримували більше ста днів. Ворог працював майже безперервно: артилерія, FPV, штурмові групи. Але ми вистояли й не віддали жодного метра", — розповідає "Мураха".

У бригаді підкреслюють, що на таких ділянках багато залежить від роботи операторів безпілотників. Пілот 5-го батальйону на псевдо "Макс" пояснює, що БпЛА дозволяють раніше помічати підготовку штурмів, коригувати вогонь і бити по цілях ще на підході.

"Наше завдання — бачити раніше й бити точніше. Розвідка, коригування, ураження цілей. Часто саме це зриває ворожі штурми ще на підходах", — каже "Макс".

Окремо у підрозділах розвивають наземні роботизовані комплекси. Оператори 3-го батальйону розповідають, що такі системи використовують там, де ризик для людини надто високий: підвезти боєкомплект, доставити провізію або евакуювати поранених під обстрілами.

"Підвезення боєкомплекту, евакуація поранених, доставка провізії під обстрілами — там, де ризик для людини надто високий, працює робот", — пояснюють оператори НРК.

Нагороди для військових

Захисникам вручили відзнаку Міністра оборони України "Золотий тризуб", а також нагрудні знаки "Знак пошани" та "За зразкову службу".

"Ці нагороди — це визнання реальних бойових заслуг. Ви тримаєте складні напрямки, працюєте в надважких умовах і щодня доводите, що українські воїни здатні вистояти й перемогти", — наголосив начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь".

Нагадаємо, уночі РФ знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапив промисловий об’єкт, сталося займання майна.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників компонентів і виробників ракет та дронів РФ. Також застосовано обмеження проти російського фінансового сектору.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна артилерія штурм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
