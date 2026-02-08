122 бригада ТрО: понад 100 днів на позиції, роль БпЛА та роботів

Воїни, які утримували понад сто днів позицію. Фото: 122 окрема бригада Сил територіальної оборони

Бійці 122-ї окремої бригади територіальної оборони розповіли, як понад сто днів тримали позицію під майже безперервними ударами артилерії, FPV і штурмових груп. У підрозділах кажуть, що вистояти допомогли піхота, оператори БпЛА та наземні роботизовані комплекси, які беруть на себе найризикованіші завдання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на 122 окрему бригаду Сил територіальної оборони.

Били безперервно

Піхотинець 4-го батальйону 122-ї бригади ТрО на псевдо "Мураха" згадує, що їхня позиція трималася понад сто днів у режимі постійного тиску з боку російських військ. За його словами, противник "працював майже безперервно" і застосовував різні засоби ураження, але підрозділ не відступив з рубежу.

"Нещодавно ми вийшли з позиції, яку утримували більше ста днів. Ворог працював майже безперервно: артилерія, FPV, штурмові групи. Але ми вистояли й не віддали жодного метра", — розповідає "Мураха".

У бригаді підкреслюють, що на таких ділянках багато залежить від роботи операторів безпілотників. Пілот 5-го батальйону на псевдо "Макс" пояснює, що БпЛА дозволяють раніше помічати підготовку штурмів, коригувати вогонь і бити по цілях ще на підході.

"Наше завдання — бачити раніше й бити точніше. Розвідка, коригування, ураження цілей. Часто саме це зриває ворожі штурми ще на підходах", — каже "Макс".

Окремо у підрозділах розвивають наземні роботизовані комплекси. Оператори 3-го батальйону розповідають, що такі системи використовують там, де ризик для людини надто високий: підвезти боєкомплект, доставити провізію або евакуювати поранених під обстрілами.

"Підвезення боєкомплекту, евакуація поранених, доставка провізії під обстрілами — там, де ризик для людини надто високий, працює робот", — пояснюють оператори НРК.

Нагороди для військових

Захисникам вручили відзнаку Міністра оборони України "Золотий тризуб", а також нагрудні знаки "Знак пошани" та "За зразкову службу".

"Ці нагороди — це визнання реальних бойових заслуг. Ви тримаєте складні напрямки, працюєте в надважких умовах і щодня доводите, що українські воїни здатні вистояти й перемогти", — наголосив начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь".

