122 бригада ТрО: более 100 дней на позиции, роль БпЛА и роботов

Воины, которые удерживали более ста дней позицию. Фото: 122 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Бойцы 122-й отдельной бригады территориальной обороны рассказали, как более ста дней держали позицию под почти непрерывными ударами артиллерии, FPV и штурмовых групп. В подразделениях говорят, что выстоять помогли пехота, операторы БпЛА и наземные роботизированные комплексы, которые берут на себя самые рискованные задачи.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на 122 отдельную бригаду Сил территориальной обороны.

Реклама

Читайте также:

Били непрерывно

Пехотинец 4-го батальона 122-й бригады ТрО под псевдонимом "Муравей" вспоминает, что их позиция держалась более ста дней в режиме постоянного давления со стороны российских войск. По его словам, противник "работал почти непрерывно" и применял различные средства поражения, но подразделение не отступило с рубежа.

"Недавно мы вышли с позиции, которую удерживали более ста дней. Враг работал почти непрерывно: артиллерия, FPV, штурмовые группы. Но мы выстояли и не отдали ни одного метра", — рассказывает "Муравей".

В бригаде подчеркивают, что на таких участках многое зависит от работы операторов беспилотников. Пилот 5-го батальона под псевдонимом "Макс" объясняет, что БпЛА позволяют раньше замечать подготовку штурмов, корректировать огонь и бить по целям еще на подходе.

"Наша задача - видеть раньше и бить точнее. Разведка, корректировка, поражение целей. Часто именно это срывает вражеские штурмы еще на подходах", — говорит "Макс".

Отдельно в подразделениях развивают наземные роботизированные комплексы. Операторы 3-го батальона рассказывают, что такие системы используют там, где риск для человека слишком высок: подвезти боекомплект, доставить провизию или эвакуировать раненых под обстрелами.

"Подвоз боекомплекта, эвакуация раненых, доставка провизии под обстрелами — там, где риск для человека слишком высок, работает робот", — объясняют операторы НРК.

Награды для военных

Защитникам вручили награду Министра обороны Украины "Золотой трезубец", а также нагрудные знаки "Знак почета" и "За образцовую службу".

"Эти награды - это признание реальных боевых заслуг. Вы держите сложные направления, работаете в сверхтяжелых условиях и ежедневно доказываете, что украинские воины способны выстоять и победить", — подчеркнул начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг".

Напомним, ночью РФ снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под удар попал промышленный объект, произошло возгорание имущества.

Также мы писали, что Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов РФ. Также применены ограничения против российского финансового сектора.