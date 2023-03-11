Попри шторм, у Чорному морі перебувають п’ять кораблів

Можливі точкові ракетні удари

Сьогодні, 11 березня, росіяни тримають на бойовому чергуванні ракетоносії. Також, попри сильний шторм в Чорному морі, все ще перебувають чотири ворожі кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп до 7 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Тим часом лінія фронту у Бахмуті проходить через річку Бахмутку, на якій підірвані усі мости. Східна, окупована частина міста стала для російських найманців із Вагнера справжньою зоною смерті.