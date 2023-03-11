Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Попри шторм, у Чорному морі перебувають п’ять кораблів arrow

Попри шторм, у Чорному морі перебувають п’ять кораблів

11 березня 2023 10:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливі точкові ракетні удари
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 11 березня, росіяни тримають на бойовому чергуванні ракетоносії. Також, попри сильний шторм в Чорному морі, все ще перебувають чотири ворожі кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують  

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп до 7 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.   

Тим часом лінія фронту у Бахмуті проходить через річку Бахмутку, на якій підірвані усі мости. Східна, окупована частина міста стала для російських найманців із Вагнера справжньою зоною смерті.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:25 ​​​​​​​У МЗС росії істерично прокоментували ідею перейменування росії в "московію"

11:20 Два потяги з Одеси тимчасово змінять схему руху

11:16 ЄС запровадить морські навчання для боротьби з російськими кораблями-шпигунами, — ЗМІ

11:09 У Бєлгороді на "засічну межу" виділили більше коштів, ніж на дитбудинки, школи і лікарні разом

10:56 Відновлення енергосистеми України після ракетних атак: ситуація у регіонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:56 "Оскар-2023": де та коли дивитися церемонію нагородження

10:53 В Німеччині терорист взяв у заручники 11 клієнтів аптеки

Новина з фото

10:52 Остання цигарка: на Одещині чоловік загинув через необережність

10:32 ​​​​​​​У Куп'янську спіймали колаборанта, який допомагав росіянам транслювати пропаганду по ТБ

10:25 Медичний колапс та інформаційна ізоляція: Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області

Новина з відео

09:45 Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії

Новина з відео

08:55 ​​​​​​​Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику

Новина з відео

08:45 Віктор Коваленко став героєм матчу з "Інтером"

Новина з відео

08:40 Українські музиканти не можуть виїхати за кордон після скандалу з коміком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажуть фільм про український борщ: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:20 Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

Новина з відео

20:33Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

19:25 Що приготувати у Великий піст: рецепт соковитих овочевих котлет на кожен день

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 11:26

​​​​​​​У МЗС росії істерично прокоментували ідею перейменування росії в "московію"

None 11 Березень 11:16

Два потяги з Одеси тимчасово змінять схему руху

None 11 Березень 11:16

ЄС запровадить морські навчання для боротьби з російськими кораблями-шпигунами, — ЗМІ

None 11 Березень 11:10

У Бєлгороді на "засічну межу" виділили більше коштів, ніж на дитбудинки, школи і лікарні разом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB