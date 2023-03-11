Несмотря на шторм, в Черном море находятся пять кораблей

Возможны точечные ракетные удары

Сегодня, 11 марта, россияне держат на боевом дежурстве ракетоносители. Также, несмотря на сильный шторм в Черном море, все еще находятся четыре вражеских корабля, которые собирают информацию о надводной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр" общий залп до 7 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Тем временем линия фронта в Бахмуте проходит через реку Бахмутку, на которой взорваны все мосты. Восточная, оккупированная часть города стала для русских наемников из Вагнера настоящей зоной смерти.