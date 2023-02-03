В Чорному морі побільшало ракетоносіїв рф: скільки "Калібрів" на їх борту

Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

В Одеській області залишається досить велика загроза нового ракетного удару з боку рф. В Чорному морі чатують десять кораблів, втім ракетоносіїв побільшало.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Скільки ракет несуть загрозу

У Чорному морі на бойовій готовності десять кораблів рф. Серед них зафіксовані два ракетоносії з 16 крилатими ракетами типу "Калібр" на бортах. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Можливість ракетного удару по Україні

Як зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк маневри російських кораблів у Чорному морі вказують на підготовку до нового ракетного удару.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у рф значний дефіцит високоточних ракет. При цьому країна-агресор намагається приховати це.

За словами Юсова, якщо говорити про можливість виробляти та поповнювати ці запаси — то вони не відповідають потребам на фронті. Представник розвідки уточнив, що росіяни виготовляють "Калібри" й одразу їх використовують у терористичних атаках по енергоінфраструктурі. Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет.

Успіхи ЗСУ

Минулої доби, 2 лютого, Збройні сили України відправили на концерт до Кобзона 840 російських окупантів. Усього за час війни було ліквідовано 129 870 росіян. Крім того, щодня ворог втрачає танки, артилерійські системи, літаки та ще багато техніки. Детальніше про загальні втрати армії рф читайте в матеріалі.