Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги

В Одесской области остается достаточно большая угроза нового ракетного удара со стороны россии. В Черном море караулят десять кораблей, впрочем, ракетоносителей стало больше.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Сколько ракет несут угрозу

В Черном море на боевой готовности десять кораблей россии. Среди них зафиксированы два ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами типа "Калибр" на бортах. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Возможность ракетного удара по Украине

Как отметила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, маневры российских кораблей в Черном море указывают на подготовку к новому ракетному удару.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в россии значительный дефицит высокоточных ракет. При этом страна-агрессор пытается скрыть это.

По словам Юсова, если говорить о возможности производить и пополнять эти запасы, то они не отвечают потребностям на фронте. Представитель разведки уточнил, что россияне производят "Калибры" и сразу их используют в террористических атаках по энергоинфраструктуре. Накануне аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

Успехи ВСУ

За прошедшие сутки, 2 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на концерт к Кобзону 840 российских оккупантов. Всего за время войны было ликвидировано 129 870 россиян. Кроме того, ежедневно враг теряет танки, артиллерийские системы, самолеты и много техники. Подробнее об общих потерях армии рф читайте в материале.