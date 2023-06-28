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Попри шторм ворог тримає в Чорному морі кораблі

28 червня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Попри шторм ворог тримає в Чорному морі кораблі
Військовий корабель в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог завів ракетоносій до пункту базування. Втім, ситуація може змінитись за кілька годин.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 3 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Крім того, ворог активно займається розвідкою, що може свідчити про підготовку чергового ракетного удару.

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