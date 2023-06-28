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Несмотря на шторм, враг держит в Черном море корабли

28 июня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несмотря на шторм, враг держит в Черном море корабли
Военный корабль в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг завел ракетоноситель в пункт базирования. Впрочем, ситуация может измениться через несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 3 вражеских корабля;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Кроме того, враг активно занимается разведкой, что может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного удара.

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 28 июня.

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