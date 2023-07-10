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Попри заборону за тиждень півтори тисячі мешканців Одещини гуляли вночі

10 липня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Попри заборону за тиждень півтори тисячі мешканців Одещини гуляли вночі
Перевірка порушника комендантської години. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом останнього тижня поліцейські Одеської області стикнулись зі значною кількістю порушників комендантської години. Попри обмеження, понад півтори тисячі осіб перебували на вулицях та в інших громадських місцях. Це ускладнює роботу Сил безпеки й оборони України, зокрема контрдиверсійних заходів. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Протягом минулих семи днів поліцейські виявили 1423 особи, які перебували на вулицях під час комендантської години. Вони були піддані перевірці, зокрема, було перевірено їх документи, багаж і транспортні засоби, на яких вони пересувалися. Загальна кількість перевірених автомобілів становила 766. У випадку виявлення будь-яких правопорушень громадян притягували до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Які правопорушення найчастіше фіксували поліцейські

Були виявлені та задокументовані:

  • порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
  • перевищення швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, пошкодження транспортних засобів, вантажу та доріг;
  • керування транспортними засобами без наявності відповідних документів або у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння;
  • дрібне хуліганство, куріння в заборонених місцях та інші адміністративні порушення.
Інфографіка про виявлені порушення. Фото: ГУНП в Одеській області

Заборони, які діють на Одещині

Нагадуємо, на території Одеської області діє комендантська година з 24:00 до 05:00. Виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути в безпечному домашньому оточенні.

Зазначимо, через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан. За понад рік війни його продовжували вже кілька разів. Літо 2023 року не стало виключенням, адже війна досі триває. Відомо, що особливий правовий режим діятиме як мінімум до 18 серпня. Про які заборони та правила необхідно пам'ятати у цей період, читайте в матеріалі.

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