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Несмотря на запрет за неделю полторы тысячи жителей Одесчины гуляли ночью

10 июля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несмотря на запрет за неделю полторы тысячи жителей Одесчины гуляли ночью
Проверка нарушителя комендантского часа. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение последней недели полицейские Одесской области столкнулись с большим количеством нарушителей комендантского часа. Несмотря на ограничения, более полутора тысяч человек находились на улицах и в других общественных местах. Это усложняет работу Сил безопасности и обороны Украины, в частности, контрдиверсионных мер.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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За прошедшие семь дней полицейские обнаружили 1423 человека, которые находились на улицах во время комендантского часа. Они были подвергнуты проверке, в частности были проверены их личные документы, багаж и транспортные средства, на которых они передвигались. Общее количество проверенных автомобилей составило 766. В случае выявления любых правонарушений граждан привлекали к ответственности согласно действующему законодательству.

Какие правонарушения чаще фиксировали полицейские

Были обнаружены и документированы:

  • нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами;
  • превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, повреждение транспортных средств, груза и дорог;
  • управление транспортными средствами без наличия соответствующих документов или в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
  • мелкое хулиганство, курение в запрещенных местах и другие административные нарушения.
Инфографика об обнаруженных нарушениях. Фото: ГУНП в Одесской области

Действующие запреты на Одесчине

Напомним, на территории Одесской области действует комендантский час с 24:00 до 05:00. Выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждан призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном домашнем окружении.

Отметим, из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение. За год войны его продолжали уже несколько раз. Лето 2023 года не стало исключением, ведь война до сих пор продолжается. Известно, что особый правовой режим будет действовать как минимум до 18 августа. О каких запретах и правилах необходимо помнить в этот период, читайте в материале.

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