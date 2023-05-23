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Пориви вітру до 20 м/с та град: якою буде погода в Одесі сьогодні

23 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Одесі 23 травня
Дівчина із парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в Одесі та області. 23 травня очікується гроза, під час якої місцями падатиме град. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 21-23°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт.ст.
  • Вологість — 80%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні, у вівторок, 23 травня очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень до 20 градусів тепла.

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