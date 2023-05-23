Якою буде погода в Одесі 23 травня

Пориви вітру до 20 м/с та град: якою буде погода в Одесі сьогодні
23 травня 2023 06:30
Дівчина із парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в Одесі та області. 23 травня очікується гроза, під час якої місцями падатиме град. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 21-23°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт.ст.
- Вологість — 80%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
В Україні, у вівторок, 23 травня очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень до 20 градусів тепла.