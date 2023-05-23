Якою буде погода в Одесі 23 травня

Дівчина із парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в Одесі та області. 23 травня очікується гроза, під час якої місцями падатиме град. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 21-23°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт.ст.

Вологість — 80%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні, у вівторок, 23 травня очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень до 20 градусів тепла.